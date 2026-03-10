A- A+

DIA MUNDIAL DO RIM Recife: ação gratuita na orla de Boa Viagem oferece exames para saúde renal nesta quinta-feira (12) Iniciativa em alusão ao Dia Mundial do Rim disponibiliza testes de glicemia, aferição de pressão e orientações médicas das 6h às 9h

A orla de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebe, nesta quinta-feira (12), uma ação especial de saúde em alusão ao Dia Mundial do Rim.

A atividade, promovida pelo Grupo Uninefron em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), oferecerá serviços gratuitos como testes de glicemia, aferição de pressão arterial e orientações sobre doenças renais.

O encontro acontece em frente ao Edifício Dona Sylvia, no nº 3628, das 6h às 9h. Uma equipe multidisciplinar composta por nefrologistas, nutricionistas, psicólogos e enfermeiros estará no local para orientar o público sobre diagnóstico precoce e prevenção.

Segundo o nefrologista Mário Henriques, o lema da campanha de 2026 é focado na democratização do acesso a exames básicos.

“Exames simples de urina e creatinina ajudam a identificar alterações nos rins e permitem iniciar o tratamento a tempo. Por isso, é fundamental realizar os exames específicos que ajudam no diagnóstico célere e tratamento seguro”, destaca o médico.

Dados do Ministério da Saúde indicam que cerca de 10% da população brasileira apresenta algum tipo de doença renal. Por ser uma enfermidade silenciosa nas fases iniciais, a recomendação é de atenção redobrada para pessoas com diabetes, hipertensão, obesidade ou histórico familiar da doença.

