Ação Inverno: Recife realiza mutirão para proteger áreas de morro, neste sábado (23)

A Ação Inverno 2024, iniciativa da Prefeitura do Recife para conter impactos das chuvas para a população, começa neste sábado (23) com mutirão da Defesa Civil nas áreas de morro da cidade. O serviço começará na rua Três Morros, no Córrego do Jenipapo, Zona Norte da capital pernambucana, a partir das 10h, com vistorias, monitoramento, ações porta a porta, colocação de lonas plásticas, roçagem e capinação.

O objetivo da ação é proteger as famílias que vivem nos morros. Além disso, agentes da Defesa Civil também devem passar orientações para que a população se prepare para o inverno, além de dar informações sobre como agir para minimizar os perigos provocados pelas chuvas.

Investimento milionário

Ao todo, a Ação Inverno 2024 possui um investimento de R$ 314,5 milhões. Dentre as ações previstas, estão a micro e macrodrenagem, limpeza de canais, contenção de encostas, prevenção e monitoramento em áreas de risco, mutirões e eliminação de pontos críticos de alagamento.

Além disso, também foi proposto o Plano de Intervenção na Macrodrenagem do rio Tejipió, com previsão para início em julho deste ano. O pedido por reparos no rio vem de longa data, já que, historicamente, as águas da bacia transbordam durante o período chuvoso e causam alagamentos e transtornos nas principais vias da cidade.

Apenas para as obras no rio Teijipió, o investimento é de R$ 500 milhões. Inicialmente, no entanto, serão destinados R$ 40 milhões para intervenções de alargamento, início da dragagem da bacia, construção de reservatórios e parques alagáveis para reduzir os problemas de alagamento na bacia.

Também estão programadas a aplicação de 50 mil m² de geomantas, além de 3,2 milhões de m³ de lonas plásticas para áreas de morro em alto risco de deslizamento. Já a limpeza das tubulações será feita por um robô de inspeção, que, com o auxílio de um caminhão com tubo de sucção, poderá atingir 12 mil m³ de sucção e 5 mil litros de água potável.

