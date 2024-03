A- A+

A Prefeitura do Recife anunciou os investimentos que serão feitos na Ação Inverno 2024, na manhã desta terça-feira (19). Ao todo, R$ 314,5 milhões serão destinados às obras de defesa civil para conter os impactos das chuvas na capital pernambucana. Além disso, estão previstos serviços de micro e macrodrenagem, limpeza de canais, contenção de encostas, prevenção e monitoramento em áreas de risco, mutirões e eliminação de pontos críticos de alagamento.

Outro ponto citado durante a coletiva de imprensa foi o Plano de Intervenção na Macrodrenagem do Rio Tejipió, que tem previsão de início para julho deste ano. O rio, historicamente, transborda no período chuvoso, causando alagamentos e transtornos em vias importantes da cidade.

Ao todo, está previsto um investimento de R$ 500 milhões na bacia, mas, inicialmente, R$ 40 milhões serão destinados a intervenções de alargamento, início da dragagem do rio, construção de reservatórios e parques alagáveis para reduzir os problemas de alagamento na bacia.

O serviço será feito por meio do programa ProMorar e deverá beneficiar bairros como Ipsep, Barro, Areias e Imbiribeira e comunidades como Beirinha e Jardim Uchôa.

Segundo o prefeito João Campos (PSB), o parque alagável é um conceito usado no mundo inteiro. No Brasil, a tecnologia é usada alguns município, como Curitiba.

"Ao invés de criar uma piscina alagável que não terá uso, a gente cria uma área rebaixada que vai servir como um parque, em todos os dias de sol do ano. Em dias de chuvas, ele vai alagar, porque é feito para isso. De 365 dias do ano, 340 dias o equipamento vai ser usado como um parque e os outros 20 dias para armazenar água", disse o gestor.

"O problema da bacia do Tejipió é muito amplo. Então são várias soluções que vão ajudar na mitigação desses alagamentos que ocorrem decorrentemente e afetam vários bairros. O acontecimento dessas obras vai reduzindo os impactos, a curto, médio e longo prazo. São obras muito grandes. O Pro Morar é uma ação a longo prazo, que vai acontecendo ao longo do tempo, com várias obras", explica a secretária de Infraestrutura do Recife, Marília Dantas.

Geomantas

Para as 1.200 obras de aplicação de 50 mil m² de geomantas, pelo Programa Parceria, a Defesa Civil do Recife vai destinar recursos na ordem de R$ 23 milhões. Além disso, 3,2 milhões de m³ de lonas plásticas serão aplicados. Essa quantidade equivale a mais de 700 campos de futebol. Além disso, o órgão vai fazer 58 mil vistorias e monitoramentos e visitas para comunicação de risco em diversas comunidades, e 300 ações educativas estão previstas para 6 mil alunos.

"A geomanta é uma tecnologia que foi desenvolvida aqui no Recife. Ela trabalha na hipermeabilização da barreira. Não é uma obra de contenção, mas é um serviço de engenharia que traz segurança 24 horas por dia", acrescenta o secretário-executivo da Defesa Civil do Recife, Cássio Sinomar.

Robô vai ajudar na limpeza de galerias

Campos também apresentou o mais novo equipamento de monitoramento que vai auxiliar na desobstrução de galerias e tubulações por toda a cidade. O robô de inspeção, que tem o formato de um trator, possui uma câmera e é enviado à tubulação para saber o nível dos resíduos lá presentes. Ele trabalha em conjunto com um caminhão que possui um tubo de sucção maior que os comuns, tendo capacidade de 12 mil m³ de sucção e 5 mil litros de água potável.

"O tubo de sucção é uma espécie de aspirador de pó, que puxa tudo, pode ser pedra, areia, galhos e lixo. A gente garante. Após a vistoria e a limpeza, o robô entra [na tubulação], faz a inspeção para ver se está tudo limpo e se há dano. Se tiver, é registrado em um relatório para que a equipe de manutenção faça o serviço. Com essa tecnologia, a gente usa melhor o recurso público e dá uma resposta mais rápida às pessoas", complementa João Campos.

Balanço

Dentre os investimentos feitos pela gestão municipal, este de R$ 314,5 milhões é considerado o mais alto, desde que o prefeito João Campos assumiu a prefeitura. Em 2021, R$ 96,6 milhões foram dedicados à Ação Inverno; em 2022, o valor aumentou para R$ 148 milhões, e em 2023, chegou a R$ 291 milhões.

Em pouco mais de três anos, a Prefeitura do Recife fez 2.783 obras, implantou ou recuperou 830 escadarias e concluiu 92 encostas, totalizando 3.705 serviços.

Veja também

CLIMA Líderes se reúnem sobre clima, após confirmação de que 2023 foi ano mais quente da história