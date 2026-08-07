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Agosto Lilás Lei Maria da Penha 20 anos: estação do Metrô do Recife recebe campanha de conscientização Panfletagem e orientação no metrô abriram as atividades do Agosto Lilás no estado

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Em celebração aos 20 anos de sanção da Lei Maria da Penha, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) realizou uma ação de conscientização e panfletagem na manhã desta sexta-feira (7), em frente à Estação Central do Recife, no bairro de São José, área central da capital pernambucana.

A mobilização marca o início do Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento da violência doméstica e familiar. Durante a ação, policiais da Patrulha Maria da Penha orientaram os usuários do metrô e pedestres sobre os canais de denúncia, formas de prevenção e o funcionamento da rede de apoio às vítimas.



Panfletagem 20 anos da Lei Maria da Penha. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Para a diretora de Articulação Social e Direitos Humanos da PMPE, a coronel Cristiane Moura, a lesgilação representa um divisor de águas, mas exige contínua transformação social.

“A Lei Maria da Penha é um marco normativo no direito das mulheres. Só que é muito mais do que falarmos de legislação; é falarmos sobre a transformação de uma sociedade a nível sociocultural. Vivemos numa sociedade machista, onde muitas vezes o homem pensa que a mulher é sua propriedade”, declarou.

Cel. PMPE Cristiane Moura, Diretora de Articulação Social e Direitos Humanos da PMPE. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A coronel ressaltou ainda a importância da presença da polícia nas ruas para quebrar o ciclo da violência.

“Quando estamos aqui numa numa ação de prevenção, realizando uma panfletagem, é para dizer às mulheres: 'Mulheres, vocês não estão sós'. Precisamos quebrar esse ciclo da violência. Então, mulheres que sofrem violência doméstica e familiar precisam denunciar. Estamos aqui para apoiá-las. [...] Para dizer aos homens que são agressores: aqui em Pernambuco vocês não terão vez” afirmou.



Panfletagem 20 anos da Lei Maria da Penha. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Acolhimento e rede de apoio descentralizada

A secretária-executiva da Mulher de Pernambuco, Walkiria Alves, destacou que a conscientização precisa alcançar toda a sociedade para que qualquer cidadão saiba acolher e direcionar uma mulher em situação de risco.

“Estamos aqui para fazer essa orientação sobre os canais de denúncias, sobre como pedir ajuda e como apoiar as vítimas. Hoje, em todos os municípios de Pernambuco, existe um organismo de política pública para mulheres. Todo mundo é rede [de apoio]. Você que está perto de uma mulher em situação de violência, deve acolher, orientar, encaminhar, e nunca tentar silenciar nem justificar a violência. Então, essa é a mensagem de hoje: acolher para proteger”, pontuou.





Walkiria Alves, Secretária Executiva da Mulher do Estado de Pernambuco. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Quem passou pelo local também aprovou a iniciativa. Para Júlia Silva, de 38 anos, a informação é a principal ferramenta para combater um problema histórico na sociedade.

“Acho importante a Lei Maria da Penha para todas as mulheres. E ela se estende não só às mulheres. A gente sabe que também se estende aos homens. Informar a população e fazer essa ação é de grande importância, porque é com informação e com educação que a gente vai combater isso. É um absurdo a gente viver numa época dessa e ainda ter violência contra a mulher”, analisou.



Júlia Silva, de 38 anos. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Ações contínuas

As atividades na Estação Central marcam o pontapé inicial do Agosto Lilás em Pernambuco, que contará com capacitações, ações educativas e reforço nas abordagens repressivas e preventivas ao longo de todo o mês.

“Hoje é o dia D do Agosto Lilás. Então será um mês de ações, de capacitações na área de prevenção. Na realidade, são ações que já funcionam [durante] todo o ano, mas principalmente no mês de Agosto precisamos deixar mais claro e intensificar essa conscientização para as mulheres e para os homens também”, concluiu.

A PM realizou a ação por meio da Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos (DASDH), em parceria com a Secretaria da Mulher do estado.

Canais de denúncia

No estado, a Ouvidoria da Mulher de Pernambuco recebe denúncias pelo telefone gratuito 0800 281 8187 ou atendimento virtual.



Em âmbito nacional, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 – funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, como canal para receber e encaminhar denúncias de violência contra as mulheres aos órgãos competentes.



O serviço é gratuito e também oferece orientação sobre direitos e serviços da rede de atendimento. Confira outros contatos:



Polícia Militar: Disque 190 (quando o crime está acontecendo)



Disque Denúncia: (81) 3421 9595 (para outras situações)

Disque Denúncia do MPPE: 0800 2819455 (de segunda a sexta- feira, das 12h às 18h)

Delegacias Especializadas da Mulher:

Recife

1ª Delegacia de Polícia da Mulher – Recife – 24h

Praça do Campo Santo, s/n - Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184-3352 / 3184-3354

Jaboatão dos Guararapes

2ª Delegacia de Polícia da Mulher - Jaboatão dos Guararapes – 24h

Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184-3444 / 3184-3445

Petrolina

3ª Delegacia de Polícia da Mulher – Petrolina – 24h

Avenida das Nações, 220, Centro

Telefone: (87) 3866-6628 / (87) 3866-6629

Caruaru

4ª Delegacia Especializada da Mulher - 24h

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106

Paulista

5ª Delegacia de Polícia da Mulher - Paulista - 24h

Praça Frederico Lundgren, s/n – Centro. (complexo policial)

(81) 3184-7072 / 3184-7074

Surubim

7ª Delegacia de Polícia da Mulher - Surubim

R. Santos Dumont, 242 - Cabaceira

Telefone: (81) 3624-1983

Goiana

8ª Delegacia de Polícia da Mulher - Goiana

Rua Duque de Caxias, 661, Centro.

Telefone: (81) 3626-8509 / (81)3626-8510

Garanhuns

9ª Delegacia de Polícia da Mulher - Garanhuns

Avenida Frei Caneca, nº 460 – Centro.

Telefone: (87) 3761-8507 / (87) 3761-8510

Vitória de Santo Antão

10ª Delegacia de Polícia da Mulher – Vitória de Santo Antão

Av. Henrique de Holanda, nº 1333 – Redenção.

Telefone: (81) 3526-8789

Salgueiro

11ª Delegacia de Polícia da Mulher – Salgueiro

Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, Bairro Nossa Senhora das Graças, Salgueiro –PE.

Telefone: (87) 98877-2209

Afogados da Ingazeira

13ª Delegacia de Polícia da Mulher – Afogados da Ingazeira

Rua Valdevino Praxedes, s/n, Manoela Valadares.

Telefone: (87) 3838-8782

Cabo de Santo Agostinho

14ª Delegacia de Policia da Mulher - 24h

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

Olinda

15ª Delegacia Especializada da Mulher - PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

Palmares

16ª Delegacia de Polícia da Mulher - Palmares

Avenida Capitão Pedro Ivo, 590, Centro, Palmares

Arcoverde

17ª Delegacia de Polícia da Mulher - Arcoverde

Rua Augusto Cavalcante, nº 276, Bairro Centro, Arcoverde-PE.

Telefone: (87) 98877-2210

Instituto Médico Legal

Rua do Pombal, nº 455. Santo Amaro. Recife. Fone: (81) 3222.5814



Centro de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Sexista:

Recife

Centro de Referência Clarice Lispector

Rua Bernardo Guimarães, nº 470. Boa Vista. Fone: (81) 3232.5370/0800.2810107

Jaboatão

Centro de Referência Maristela Justus

Rua Travessa São João, nº 64. Massaranduba. Fone: (81) 3468.2485

Olinda

Centro de Referência Márcia Dangremon

Rua Maria Ramos, nº 131. Bairro Novo. Fone: (81) 3429.2707/0800.2812008.



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