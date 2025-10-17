A- A+

OUTUBRO ROSA Ação no Ceasa oferece exames gratuitos preventivos de mama e colo do útero para mulheres Iniciativa é uma ação conjunta do Instituto Cristina Tavares e do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila

O pátio do Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) se transformou, nesta sexta-feira (17), em um espaço dedicado ao cuidado e à prevenção.

Dezenas de mulheres participaram de mais uma edição da ação promovida pelo Instituto Cristina Tavares de Apoio ao Adulto com Câncer (ICT), em parceria com o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila.

Realizado anualmente desde 2021, o evento ofereceu gratuitamente exames de mamografia, ultrassonografia e Papanicolau, além de promover um bate-papo sobre prevenção e diagnóstico precoce dos cânceres de mama e colo do útero, conduzido pela oncologista Christiane Violet, fundadora e presidente do ICT, e pela radiologista Mirela Ávila.

A iniciativa, que integra as atividades do Outubro Rosa, conta com apoio da Associação dos Usuários e Comerciantes do Ceasa (Assucere) e da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb).

Durante a ação, também foram oferecidos exames clínicos das mamas e preventivo ginecológico (Papanicolau), realizados pela ginecologista Eugênia de Albuquerque, dentro do projeto Preventivo Móvel, criado pelo Instituto Cristina Tavares.

“Essa ação já acontece há quatro anos. Começou logo após a pandemia, diante do aumento dos casos de câncer de mama e de colo do útero. A proposta surgiu com a Dra. Mirela, do Lucilo Ávila, e desde então unimos forças entre o setor privado e o terceiro setor. A gente separa os casos que precisam de uma avaliação melhor, ou seja, uma mamografia, um ultrassom, e o Lucilo Ávila preenche essas necessidades. A parceria vai durar muitos anos”, afirmou a oncologista Christiane Violet.

Compromisso

A radiologista Mirela Ávila reforçou o compromisso do centro diagnóstico com o acesso à saúde.

“Participar de ações como o mutirão de biópsias de mama é parte fundamental do nosso propósito. (…) Acreditamos que cuidar da saúde é um direito de todos e, por isso, promovemos iniciativas que ampliam acesso ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Cada exame representa uma oportunidade de acolher e transformar vidas”.

Atendimento

Entre as mulheres atendidas, muitas aproveitaram a oportunidade para colocar em dia os cuidados com a saúde.

A comerciante Damiana Maria da Silva, de 63 anos, moradora de Olinda, destacou a importância da iniciativa.

“Vi o anúncio e vim fazer. Faz dois anos que fiz meu último exame. Sempre faço exames, porque minha irmã teve câncer de mama e precisou tirar o seio. A gente tem que se cuidar”, contou.

A também comerciante Andréa Maria, de 52 anos, ressaltou o acolhimento durante a ação.

“É muito bom, principalmente para a gente que trabalha aqui, corre tanto e não tem tempo. Muitas vezes não pensamos na gente. Minha mãe faleceu com câncer. Eu tive um nódulo e consegui encaminhamento para fazer os exames. É muito difícil e caro. Eu só saio daqui quando acabar”, disse.

Já Anne Santos, de 50 anos, relatou que o evento serviu de incentivo para retomar os cuidados com a própria saúde.

“Fiz meu exame há três anos. O câncer de mama às vezes está lá e a gente não descobriu. É silencioso, e quando sente alguma coisa pode ser tarde. Se a gente quer viver com saúde, tem que se cuidar. Eu sou hipertensa, estou saindo de uma depressão, crise de ansiedade, então estou me cuidando, fazendo exercícios, preventivo”, afirmou.

Para Christiane Violet, ações como essa são fundamentais para salvar vidas.

“Partindo da primícia de que o diagnóstico precoce é o segredo da cura do câncer, se você não diagnosticar precocemente, diminui bastante as chances de conseguir a cura”, completou.

Com informações da assessoria de imprensa

