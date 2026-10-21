A- A+

Saúde da mulher Ação no Ceasa oferece exames preventivos gratuitos e avaliação das mamas nesta sexta (23) Iniciativa busca facilitar o acesso de mulheres aos cuidados com a saúde

O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (Ceasa) oferece, nesta sexta-feira (23), uma ação gratuita de prevenção ao câncer de mama e de colo do útero às mulheres que trabalham ou frequentam o local.

A iniciativa será realizada das 8h às 12h e os atendimentos acontecem por ordem de chegada, na Associação dos Usuários e Comerciantes do Ceasa (Assucere).

O local oferecerá atendimento médico, avaliação clínica das mamas, exames ginecológicos, mamografias e exames transvaginal, conforme indicação médica.

Além das avaliações iniciais e individualizadas, a iniciativa prevê encaminhamento para investigação complementar e tratamento de infecções, quando necessário.

Segundo os organizadores, a proposta é que a ação não se limite à avaliação inicial, mas contribua para identificar alterações e orientar as mulheres sobre os próximos passos do acompanhamento médico, garantindo a continuidade da investigação diagnóstica quando indicada.

Ao longo do atendimento, uma profissional ficará responsável pelo exame clínico das mamas, enquanto outra realizará o atendimento ginecológico, incluindo a coleta de material para o exame citopatológico, conhecido como preventivo ou Papanicolau, utilizado para identificar alterações que podem anteceder o câncer do colo do útero.

A atividade integra o projeto Preventivo Móvel, desenvolvido pelo Instituto Cristina Tavares (ICT), instituição de apoio a pacientes adultos com câncer, em parceria com o Centro Diagnóstico Lucilo Ávila (CDLA).

Veja também