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Oportunidade Ação no Parque 13 de Maio oferece 250 vagas de emprego nesta quinta-feira (30) Iniciativa em alusão ao Dia do Trabalhador ocorre das 9h às 12h

Em alusão ao Dia do Trabalhador, que cai nesta sexta-feira (1), uma edição especial do Giro Desenvolve Recife será realizada nesta quinta-feira (30), no Parque 13 de Maio, na Boa Vista, área central da capital pernambucana, das 9h às 12h.

Serão ofertadas 250 vagas de emprego na cidade, sendo 150 para Pessoa com Deficiência (PcD).

Entre as oportunidades estão vagas para jovem aprendiz, estagiário, ajudante de almoxarifado, motorista de ônibus e consultor de vendas.

Durante a ação, cinco empresas estarão realizando a pré-seleção de candidatos, o que permite que os participantes já saiam com encaminhamento para processos seletivos.



Além da oferta de vagas de trabalho, a população poderá utilizar serviços gratuitos, como emissão de documentos, vacinação, aferição de pressão arterial, teste de glicose, corte de cabelo e massoterapia.

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