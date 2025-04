Kroma Energia promove ação de Páscoa para crianças do Instituto Guararapes

A- A+

Mais de 100 crianças e adolescentes atendidos pelo Instituto Guararapes terão uma Páscoa mais doce. A Kroma Energia, parceira da iniciativa mantida pelo Shopping Guararapes, promoveu uma ação especial no local, no início desta semana, com entrega de ovos de chocolate, brincadeiras e uma divertida caça aos ovos.

Durante a ação, foram distribuídos 150 ovos de Páscoa. O evento ficou marcado por momentos de interação, alegria e espírito solidário. A proposta foi proporcionar uma experiência afetiva e inclusiva para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

“Mais uma vez, estamos muito felizes com a parceria da Kroma com o Instituto. Neste evento de páscoa, distribuímos 150 ovos com nossas crianças e adolescentes, proporcionando muita alegria”, afirmou Elaine Albuquerque, assistente administrativa do Shopping Guararapes.

A parceria reforça o compromisso da Kroma Energia, empresa com 17 anos de atuação no setor energético e primeira comercializadora de energia da região Nordeste, com a transformação de realidades por meio de ações de bem-estar, educação e cidadania.

O Instituto é uma iniciativa social mantida pelos empreendedores do Shopping Guararapes e atua diretamente com crianças e adolescentes de Jaboatão dos Guararapes, oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Por meio de atividades como aulas de dança, música, leitura, cidadania, educação ambiental e formação profissional, a instituição promove o desenvolvimento humano, o protagonismo juvenil e o acesso a novas oportunidades.

