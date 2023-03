A- A+

Jaboatão dos Guararapes Ação em Piedade vai orientar banhistas sobre prevenção de incidentes com tubarões neste sábado (18) O evento acontece em frente à Igrejinha de Piedade, local dos recentes incidentes com tubarão

Neste sábado (18) será realizada uma ação de conscientização em frente à igrejinha de Piedade, local dos últimos incidentes com tubarão, em Jaboatão dos Guararapes. O evento busca alertar os frequentadores da orla sobre os cuidados a serem tomados, principalmente no trecho onde está proibido o banho de mar.

Promovida pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) e com coloboração da Prefeitura de Jaboatão, a ação, que começa às 10h indo até às 14h, contará com palestras, exposição do Museu de Oceanografia da UFPE, coleção de organismos de zooplâncton da UFRPE e coleção de tubarões do Núcleo de Estudos Marinhos.

Estudantes da rede municipal também participarão da ação educativa.

O projeto pretende discutir assuntos referentes ao ambiente marinho, reconhecendo como habitat natural dos tubarões e dos demais animais e organismos. Os palestrantes também falarão sobre os principais impactos que afetam o funcionamento e a estrutura desses ecossistemas.

No município há um decreto em vigor, desde julho de 2021, que proíbe o banho de mar num trecho de 2,2 km e a ação educativa tem a meta de conscientizar as pessoas de que não devem entrar no mar onde não é permitido. Já está em curso campanha de orientação a respeito dos cuidados em geral com o comportamento no uso das praias.

Escolas

A programação começou mais cedo para os estudantes, nesta sexta (17), a Prefeitura do Jaboatāo deu início a palestras em escolas da rede municipal, com a participação de representantes da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Bem-estar Animal e da Secretaria de Educação. A primeira foi dada aos alunos da Escola Municipal Nossa Escola, do bairro de Candeias.

Recomendações

A secretária de Bem-Estar Animal, Carolina Lemos, destacou que, além de não entrar na água onde está proibido, são necessárias outras precauções. “Evitem tomar banho de mar usando brincos, pulseiras, relógios ou qualquer objeto que brilhe. Também usem os banheiros e não joguem lixo tanto na água, quanto na areia, porque isso tudo atrai os tubarões”, explicou.

A chefe do Núcleo de Estudos Marinhos, Marília Sequeira, alertou que todos devem respeitar o habitat natural dos animais marinhos. “É da natureza dos tubarões ter sentidos aguçados. Eles ouvem a uma distância de um quilômetro, sentem cheiro a 100 metros de distância e há espécies que vivem próximas à praia. Por isso todos nós precisamos conhecer o comportamento do animal e saber como vivem para evitar incidentes”, ressaltou.

O chefe do Núcleo de Monitoramento de Animais Marinhos, Adriano Artoni, falou sobre as ações que a Prefeitura do Jaboatāo vem fazendo, a exemplo da instalação de placas de alerta e da equipe que foi reforçada para fiscalizar e orientar os frequentadores da praia. “É preciso obedecer às orientações e não entrar no mar onde é proibido. Há muita coisa boa que se pode fazer na praia além do banho”, disse. Artoni ainda lembrou que a orla do Jaboatāo é um dos principais destinos das tartarugas marinhas e é fundamental que os ninhos sejam protegidos.

Riahana Izabel, aluna do 9º ano da Nossa Escola, disse que mora em Candeias e já tinha alguns cuidados quando ia à praia, mas que agora a precaução será maior. “Essas orientações que nos passaram foram muito importantes, porque o mar não tem só tubarões. Precisamos saber o momento e o lugar certo para entrar na água. Ali é o ambiente do tubarão, errado é a gente querer entrar no habitat deles, mas ainda há pessoas que insistem em invadir”, salientou a estudante.

