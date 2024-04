A- A+

EDUCAÇÃO Ação promove visitas guiadas à sede da ACP para alunos e professores da rede pública do Recife Ao todo, cerca de 500 alunos e professores dos anos finais do ensino fundamental devem participar das atividades promovidas pela editora Bela Vista Cultural

Entre os dias 6 e 10 de maio, a Bela Vista Cultural, editora e produtora paulistana dedicada ao lançamento de iniciativas de impacto social, realiza no Recife uma série de apresentações em escolas da rede pública local. As ações contam com visitas guiadas ao Palácio do Comércio, sede da Associação Comercial de Pernambuco (ACP), situado no centro histórico da cidade. Ao todo, cerca de 500 alunos e professores dos anos finais do ensino fundamental devem participar das atividades.

Nos três primeiros dias de evento, no período da manhã, a equipe pedagógica da editora apresentará aos alunos dos 8°s e 9°s anos de seis escolas, os conceitos e conteúdos relacionados ao projeto “Educação Financeira para Jovens Estudantes”, lançado pela editora no ano passado.

No período da tarde, outras seis instituições receberão palestras com o objetivo de instigar os alunos a refletirem sobre o senso de propósito e a importância de se planejar, com cuidado, a vida futura; levando em conta as formações escolar, profissional e social. A temática faz parte da iniciativa “Projeto de Vida e Cidadania”, lançado em março deste ano.

Livros

Em todas essas visitas, exemplares do livro serão doados aos alunos e aos professores. Além da publicação, os docentes também serão presenteados com cartilhas pedagógicas, que sugerem atividades relacionadas aos temas que podem ser utilizadas como materiais complementares por estudantes, na escola, e em casa, com familiares.



Em datas a serem definidas posteriormente, os profissionais também vão passar por formações nas quais serão detalhadas as melhores formas de se utilizar esses materiais.

Visita guiada

Já nos dois últimos dias, 9 e 10 de maio, a editora deve realizar doze visitas guiadas à sede da ACP, em frente ao Marco Zero, com estudantes e os professores que participaram dos primeiros encontros. Na ocasião, o “Barão” e a “Condessa”, personagens ficcionais criados especialmente para as visitas ao prédio, acompanharão os alunos durante a visita; para ajudar a desvendar os segredos escondidos no prédio histórico.

Para as turmas atendidas pelo projeto “Educação Financeira”, a visita terá como tema principal a trajetória econômica de Pernambuco, mostrando como os diferentes setores produtivos se desenvolveram ao longo dos últimos séculos. Já para os alunos do “Projeto de Vida e Cidadania”, as visitas têm o objetivo de focar nas novas perspectivas do mercado de trabalho, com foco nas áreas profissionais que marcaram a história d0o estado.

Os encontros são resultado de uma parceria iniciada em 2023 entre a Bela Vista Cultural, a Secretaria Municipal de Educação de Recife e a Associação Comercial de Pernambuco (ACP), com o objetivo de disponibilizar experiências imersivas gratuitas aos alunos da rede pública de ensino municipal.



Após o término dos encontros, espera-se que os professores possam continuar a discussão dos temas com base nos livros, materiais, atividades e experiências promovidos ao longo da semana.





Sobre a Bela Vista Cultural

Fundada em 2016, por Renan Cyrillo e Caio Itri, a Bela Vista Cultural é uma editora, produtora cultural e consultoria especializada no desenvolvimento de projetos de forte impacto social.



A editora desenvolve iniciativas culturais, educacionais e de responsabilidade social, voltadas à divulgação de temas urgentes e contemporâneos, em áreas como cultura, educação, meio ambiente, artes plásticas e patrimônio.

Parte da distribuição dos materiais da Bela Vista, e o acesso às atividades complementares, têm cunho gratuito aos professores e alunos da rede pública de ensino no Brasil, estimulando o diálogo e a continuidade das iniciativas abordadas nesses projetos.

