Ação que matou auditor fiscal na Zona Norte do Rio durou menos de 20 segundos

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o auditor fiscal da Controladoria Geral do Estado do Rio (CGE) Guilherme Brederode Rodrigues, de 36 anos, foi morto por criminosos na noite desta terça-feira. A ação durou menos de 20 segundos. Guilherme estava em um veículo com a esposa em Vila Isabel, na Zona Norte, quando foi abordado por três homens armados.

A gravação mostra que, às 23h11, uma moto e um carro passam a frente do veículo onde estava a vítima. Segundos após, Guilherme estaciona o veículo e é abordado pelos criminosos. Um deles vai em direção ao banco do carona, onde estava a viúva, que não foi ferida. Outros dois, se direcionam para a porta do motorista e disparam. O auditor chega a abrir a porta e descer do carro, mas é atingido e cai no chão.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados para uma ocorrência de latrocínio (roubo seguido de morte) e, ao chegarem ao local, encontraram Brederode morto. Os agentes isolaram o local para que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) — que investigará o crime — realizasse uma perícia.

Segundo relato de testemunhas, Guilherme e a mulher, Paloma Brederode, voltavam de uma festa na Tijuca, na Zona Norte, e iam para a Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital. Guilherme e Paloma, que é auditora de controle Externo no Tribunal de Contas do Estado do Rio, estavam casados desde 2016. A vítima era auditor fiscal desde 2013 e foi promovida em maio deste ano.

