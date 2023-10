A- A+

RIO DE JANEIRO Ação que terminou com a execução de médicos no Rio teria sido vingança pela morte de um traficante Três médicos foram mortos e um foi baleado

A ação que resultou na execução de três médicos, em um quiosque da orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, teria sido motivada por vingança pelo assassinato do traficante Paulo Aragão Furtado, o Vin Diesel, por milicianos. As vítimas, no entanto, acabaram sendo mortas por engano. Essa é uma hipótese levantada durante a investigação da polícia, segundo publicou o site G1.

A morte de Vin Diesel, ainda segundo a repostagem, teve a participação de Taillon Barbosa, filho de Dalmir Pereira Barbosa, apontado com um dos chefes de uma milícia da Zona Oeste do Rio.



De acordo com o G1, o traficante Philip Motta Pereira, o Lesk, é que teria repassado a informação de que Taillon estaria no quiosque da Barra, onde os médicos foram assassinados.

