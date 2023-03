A- A+

Campo do Café Ação social beneficia 400 famílias pernambucanas em situação de vulnerabilidade As famílias, previamente cadastradas, receberam uma cesta básica

Cerca de 400 famílias pernambucanas em situação de vulnerabilidade social foram beneficiadas nesta quinta-feira (9) com uma ação promovida pelo G10 favelas, grupo composto por líderes e empreendedores que atuam em favelas de todos o Brasil.

As famílias, previamente cadastradas, receberam uma cesta básica. A entrega ocorreu no Campo do Café, no bairro da Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife, e beneficiou moderadores de comunidades próximas ao bairro de Casa Amarela, também na Zona Norte da cidade.

Um deles foi Eduardo Cadori, de 33 anos, que está desempregado. “A cesta cegou em boa hora porque eu estava precisando, como muita gente precisa. O desemprego está muito grande e uma ação dessa vai ajudar muita gente”, disse.

Coordenador do G10 Favelas Pernambuco, Fausto Filho destacou as dificuldades enfrentadas pelas populações mais vulneráveis nos últimos anos. “Aproximadamente 44% da população do nosso estado de Pernambuco terminou 2021 em situação de pobreza. Em 2022, tivemos chuvas muito fortes. Tivemos um ano político também muito difícil, então esses números podem ser bem maiores”, comentou.



Ele destacou, ainda, a necessidade de diferentes entes sociais aturem juntos a fim de diminuir a pobreza e combater a fome. “Esse é o momento de poder público, iniciativas privadas, organizações, se unirem para diminuir o impacto dessa situação em nosso estado”, frisou.

Veja também

educação Governo federal abre consulta pública sobre novo ensino médio