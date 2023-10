A- A+

AÇÃO SOCIAL Ação Social do Homem da Meia-Noite enaltece artes em 2023; confira O dinheiro arrecadado será destinado à Escolinha de Arte do Recife

Nos 90 anos do Homem da Meia-Noite, celebrados em 2022, oito artistas pernambucanos produziram obras em homenagem ao Gigante. Todo o material foi doado ao clube e será vendido no Espaço Afetivo do Calunga no Shopping Patteo, em Olinda, no próximo mês de novembro.

O dinheiro arrecadado será destinado à Escolinha de Arte do Recife, que fica no bairro das Graças, Zona Norte da cidade. Com setenta anos de história, a instituição é uma das pioneiras no Brasil no estímulo às artes, principalmente com as crianças.

Na próxima sexta-feira (6), o Calunguinha fará o lançamento oficial da ação na Escolinha de Artes do Recife, às 10h.

Com muito frevo e alegria. Os artistas que assinaram as obras são: Antônio Mendes, Celene Muniz, Deco Lopes, Di Farias, Íldima Lima, João Andrade, Marizinha Cavalcante e Rafaela Mendes. Todos retrataram o amor e a magia pelo Homem da Meia-Noite.



