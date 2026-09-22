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Zona Sul do Recife Ação social oferece atendimento médico para pessoas em situação de vulnerabilidade no Recife A expectativa é atender cerca de 200 pessoas na Catedral da Reconciliação (Recon), no bairro da Imbiribeira

A Catedral da Reconciliação (Recon), localizada no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife, realizará, no próximo sábado (26), das 7h às 17h, a 4ª edição do Dia Luz, uma ação social voltada para pessoas em situação de rua e em condições de vulnerabilidade social. A iniciativa é promovida pelo grupo Luz nas Ruas.

O objetivo é oferecer serviços de saúde, assistência, alimentação, cuidados pessoais, acolhimento e apoio espiritual ao longo do dia. A expectativa é receber aproximadamente 200 pessoas.

“O Dia Luz nasceu do desejo de fazer mais por quem vive nas ruas. Não queremos apenas entregar alimento, mas oferecer cuidado, atenção, escuta e dignidade. É um dia em que essas pessoas são recebidas, cuidadas e lembradas de que têm valor”, explica Maria Solano, responsável pela organização do 4º Dia Luz.

Dia Luz

Segundo o grupo Luz nas Ruas, ações semanais são realizadas para pessoas em situação de vulnerabilidade na capital pernambucana. No entanto, no Dia Luz, a iniciativa amplia esse atendimento.

No local, as pessoas têm acesso a banho, café da manhã, roupas novas e uma série de serviços gratuitos | Foto: Luz nas Ruas/Divulgação

No dia do evento, um ônibus percorre diferentes pontos do Recife para buscar pessoas em situação de rua e levá-las até a sede da Catedral da Reconciliação.

Lá, elas são recebidas para um dia de cuidados, atenção e convivência, com acesso a banho, café da manhã, roupas novas e uma série de serviços gratuitos. A programação inclui assistência médica, odontológica e jurídica, além de almoço, corte de cabelo, recreação infantil, escuta ativa e outras atividades.

A programação inclui assistência médica, odontológica e jurídica, além de almoço, corte de cabelo, recreação infantil, escuta ativa e outras atividades | Foto: Luz nas Ruas/Divulgação

A programação inclui assistência médica, odontológica e jurídica, além de almoço, corte de cabelo, recreação infantil, escuta ativa e outras atividades | Foto: Luz nas Ruas/Divulgação

A programação inclui assistência médica, odontológica e jurídica, além de almoço, corte de cabelo, recreação infantil, escuta ativa e outras atividades | Foto: Luz nas Ruas/Divulgação

A programação inclui assistência médica, odontológica e jurídica, além de almoço, corte de cabelo, recreação infantil, escuta ativa e outras atividades | Foto: Luz nas Ruas/Divulgação

A programação inclui assistência médica, odontológica e jurídica, além de almoço, corte de cabelo, recreação infantil, escuta ativa e outras atividades | Foto: Luz nas Ruas/Divulgação

A programação inclui assistência médica, odontológica e jurídica, além de almoço, corte de cabelo, recreação infantil, escuta ativa e outras atividades | Foto: Luz nas Ruas/Divulgação

A programação inclui assistência médica, odontológica e jurídica, além de almoço, corte de cabelo, recreação infantil, escuta ativa e outras atividades | Foto: Luz nas Ruas/Divulgação

A proposta é oferecer assistência imediata e um espaço de dignidade, acolhimento e cuidado para quem, muitas vezes, não encontra acesso a esses serviços no dia a dia.

“Para que tudo isso aconteça, contamos com muitas mãos. Cada profissional, voluntário e parceiro que participa contribui para transformar um dia na vida de alguém”, disse Maria Solano.

Para o reverendo Giuliano Arraes, responsável pelo grupo Luz nas Ruas, a ação social está diretamente ligada à missão de servir ao próximo.

“Levar a palavra de Deus também significa estar presente nas necessidades concretas das pessoas. O Dia Luz é uma expressão desse compromisso: acolher, cuidar, alimentar, ouvir e servir, mostrando que ninguém deve ser invisível para a sociedade”, finaliza Arraes.

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