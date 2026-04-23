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Transtorno do Espectro Autista Ação social oferta serviços a cuidadores de pessoas com TEA O evento, promovido pela UNINASSAU, oferece atendimentos gratuitos e homenageia empresas comprometidas com a inclusão

Em alusão ao mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), as unidades da UNINASSAU na Região Metropolitana do Recife (RMR) realizam, no próximo sábado (25), a ação social “Dia UNINASSAU: Cuidando de quem cuida”, voltada ao acolhimento de cuidadores e responsáveis por pessoas com TEA.

O evento é promovido pela UNINASSAU Recife (campi Graças, Boa Viagem e Caxangá), Paulista, Olinda e Costa Dourada, das 9h ao meio-dia.

A programação é aberta ao público e não necessita de inscrição prévia. A oferta de serviços é destinado tanto aos cuidadores quanto às crianças, com foco no bem-estar e na orientação prática para o dia a dia.

Entre as atividades disponíveis estão estratégias de acolhimento e conservação de energia por meio de tabuleiro gigante, dicas posturais no cuidado diário de crianças com TEA, confecção de hidratantes, orientação vocal, aferição de pressão arterial, orientações sobre autocuidado e atendimento jurídico.

Na visão da coordenadora do curso de Psicologia da UNINASSAU Graças, Márcia Karine Monteiro, este tipo de iniciativa reforça o compromisso da instituição com a promoção da saúde integral e a escuta sensível.

"Nossos estudantes têm a oportunidade de vivenciar a prática do cuidado humanizado, da empatia e da responsabilidade social, valores essenciais para a atuação ética e comprometida no exercício profissional", afirmou.

Durante o evento, a UNINASSAU também promove a primeira edição da entrega do Selo “Parceiro da Pessoa com TEA”.

A iniciativa reconhece empresas, pessoas e instituições comprometidas com a inclusão, o cuidado e o respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

De acordo com a diretora acadêmica da UNINASSAU, Simone Bérgamo, a ação destaca o papel social da Instituição de Ensino Superior.

“Este é um espaço de reflexão, troca e fortalecimento entre instituições que compartilham o mesmo compromisso com a valorização da diversidade. Muitas vezes, os cuidadores esquecem de olhar para si. Essa ação surge justamente para lembrar da importância do autocuidado”, disse.

Além da programação especial do Dia UNINASSAU, as Clínicas-Escolas de Saúde e o NATEA oferecem atendimentos contínuos à população nas áreas de psicologia, nutrição, fisioterapia, odontologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Confira os endereços:

UNINASSAU Recife

Local: Bloco C (Rua Joaquim nabuco,778, Graças)

Horário: 09h às 12h

Aberto ao público

UNINASSAU Olinda

Local: UNINASSAU Olinda, Shopping Patteo - Piso L4

Horário: 09h às 12h

Aberto ao público

UNINASSAU Paulista

Local: Escola Meu Aconchego

Horário: 9h às 12h

Voltado para alunos e responsáveis

UNINASSAU Costa Dourada

Local: Auditório da Instituição, no Shopping Costa Dourada

Horário: 9h às 12h

Aberto ao público

Com informações de assessoria

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