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animais de estimação Acariciar gatos pode nos fazer sentir pior quando estamos estressados, diz estudo Trabalho foi publicado na revista Frontiers in Psychology

Um novo estudo encontrou evidências de que, diferente do que se imaginava, acariciar um gato em momentos de estresse pode até mesmo piorar os sentimentos negativos. E, surpreendentemente, os animais de estimação não ajudam a mitigar os efeitos causados pelo estresse.

“Nossos resultados indicam que a atenuação do estresse não é o mecanismo que causa o bem-estar emocional momentâneo ao interagir com um animal de estimação. A interação com qualquer uma das espécies não atuou como um amortecedor para emoções negativas. Nos gatos, observamos inclusive que um nível mais alto de interação estava associado a uma ligação mais forte entre o estresse e as emoções negativas nos tutores”, afirma a pesquisadora Mayke Janssens, professora assistente de psicologia na Open University e uma das autoras do estudo.

Para a pesquisa, foi observado o efeito do contato com os animais de estimação nos tutores em tempo real por meio de um aplicativo. Os participantes receberam 10 notificações diárias durante cinco dias consecutivos, solicitando que respondessem a um questionário sobre como se sentiam, o que estavam fazendo e se estavam perto de seus animais de estimação e interagindo com eles.

Assim, foi descoberto que, de maneira geral, em momentos sem estresse, a interação com animais de estimação resultou em emoções positivas para os tutores e que, nos momentos em que os níveis de interação foram maiores, as pessoas experimentaram mais sentimentos positivos e menos negativos.

No entanto, se os tutores interagissem com seus animais de estimação quando estressados, isso não gerava um efeito protetor no humor contra os efeitos negativos do estresse.

Outra descoberta também relatada pelos pesquisadores foi que, se os tutores de gatos estivessem estressados e interagissem com o pet, a interação não ajudava a diminuir suas emoções negativas – pelo contrário: fazia com que os tutores experimentassem sentimentos negativos mais intensos. Os resultados foram publicados na revista Frontiers in Psychology.

“Uma explicação possível é que, como as interações com gatos costumam ser mais passivas e menos exigentes, um nível mais alto de interação pode ser mais evocativo emocionalmente. Isso pode não corresponder à necessidade de apoio em momentos de estresse”, apontou Sanne Peeters, pesquisadora da Open University e primeira autora do estudo.

A equipe não encontrou respostas plausíveis do porquê isso acontece, por isso, pedem cautela na interpretação do achado. Um dos motivos para o pedido é que a amostra de tutores de gatos no estudo era pequena – menor que a amostra de tutores de cães – e a associação entre gatos e tutores estressados não foi observada de forma consistente em todas as análises.

“Eu não diria que uma espécie é um animal de estimação 'melhor' do que a outra. Em vez disso, é mais provável que tenha a ver com a personalidade e a preferência do dono. A principal conclusão é que interagir com cães e gatos parece proporcionar benefícios emocionais semelhantes”, concluiu Peeters.

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