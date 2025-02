A- A+

ÁSIA Accidente de ônibus mata 18 pessoas na Tailândia No momento do acidente, 49 pessoas estavam no ônibus

Um acidente de ônibus no centro da Tailândia deixou 18 mortos nesta quarta-feira, informou a polícia, que suspeita de uma falha nos freios quando o veículo descia uma colina.

O veículo transportava funcionários do governo da província de Prachin Buri, ao leste de Bangcoc. No momento do acidente, 49 pessoas estavam no ônibus.



"Dezessete pessoas morreram no local e outra faleceu no hospital", afirmou o tenente-coronel da polícia Siwapass Phuripatchaiboonchu.

A Tailândia tem uma das piores estatísticas de segurança rodoviária do mundo, com quase 20.000 mortos nas estradas todos os anos, segundo a Organização Mundial da Saúde.

Veja também