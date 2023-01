Acertos de marcha dos blocos de Pau e Corda acontecem a partir desta quinta (26) no Recife

A- A+

A partir desta quinta-feira (26), acontecem os tradicionais acertos de marcha das bandas de pau e corda no Pátio de São Pedro, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife. Ao todo, são 30 bandas, e as apresentações, que começam sempre a partir das 18h, realizam-se durante seis encontros, até o dia 16 de fevereiro.



O acerto de marcha integra o calendário de prévias carnavalescas promovido pela Prefeitura da cidade. Nesta quinta, participam cinco blocos de pau e corda: Bloco Lírico Damas e Valetes; Bloco Seresteiro de Salgadinho, Bloco Flabelo do Amor, Bloco Lirico Utopia e Paixão e Bloco Lírico Flabelo Encantado.



Na próxima quarta-feira (1º), desfilam no Pátio de São Pedro o Bloco Carnavalesco Lírico Com Você No Coração; Bloco das Ilusões; Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José; Bloco Confete e Serpentina e Bloco Folguedos de Surubim.

Já no dia 2 de fevereiro, é a vez do Bloco Carnavalesco O Bondinho; O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico; Bloco Lira do Carpina; Bloco Lírico Flores do Paulista e Bloco Amante das Flores de Camaragibe.



Na dia 8 de fevereiro, tem o Bloco Flor do Tamarindo, Bloco Compositores e Foliões, Bloco Edite no Cordão, Bloco das Flores e o Bloco Lírico Sempre Feliz.

No dia 9 de fevereiro, o desfile fica por conta do Bloco Flor do Euclipto de Moreno, Bloco Flores do Capibaribe, Bloco Lírico Eu Quero Mais, Bloco Verde Linho e Bloco Lirico Pierrot de São José.

Encerrando o período, no dia 16 de fevereiro, a programação conta com a Orquestra Evocações, o Bloco da Saudade, Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos, Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira De Olinda e Bloco de Pau e Corda Flor da Lira do Recife.



Confira o calendário completo dos acertos de marcha:

Quinta-feira (26/01)

- Bloco Lírico Damas e Valetes

- Bloco Seresteiro de Salgadinho

- Bloco Flabelo do Amor

- Bloco Lirico Utopia E Paixão

- Bloco Lírico Flabelo Encantado



Quarta-feira (1/02)

- Bloco Carnavalesco Lírico Com Você no Coração

- Bloco Das Ilusões

- Bloco Carnavalesco Misto Batutas de São José

- Bloco Confete e Serpentina

- Bloco Folguedos de Surubim



Quinta-feira (2/02)

- Bloco Carnavalesco O Bondinho

- O Bonde Bloco Carnavalesco Lírico

- Bloco Lira do Carpina

- Bloco Lírico Flores do Paulista

- Bloco Amante das Flores De Camaragibe



Quarta-feira (8/02)

- Bloco Flor do Tamarindo

- Bloco Compositores E Foliões

- Bloco Edite no Cordão

- Bloco das Flores

- Bloco Lírico Sempre Feliz



Quinta-feira (9/02)

- Bloco Flor Do Euclipto De Moreno

- Bloco Flores do Capibaribe

- Bloco Lírico Eu Quero Mais

- Bloco Verde Linho

- Bloco Lírico Pierrot de São José

Quinta-feira (16/02)

- Orquestra Evocações

- Bloco da Saudade

- Bloco Carnavalesco Lírico Cordas e Retalhos

- Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda

- Bloco de Pau e Corda Flor da Lira do Recife

