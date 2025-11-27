A- A+

Reformas Acessibilidade: projeto amplia reformas e beneficia moradores no Recife Programa Casa Sem Barreiras inicia intervenções em 50 residências de pessoas que usam cadeira de rodas

A Prefeitura do Recife iniciou a primeira fase do programa Casa Sem Barreiras, que vai reformar 50 residências de pessoas usuárias de cadeira de rodas. As obras envolvem adaptações de banheiros, portas e acessos, com fornecimento de materiais, projeto e mão de obra pelo município.

Segundo o prefeito João Campos, a medida amplia ações já realizadas na área de melhoria habitacional.



“O Recife passa a contar com um programa dedicado à melhoria habitacional para garantir acessibilidade dentro das casas de pessoas usuárias de cadeira de rodas e em situação de baixa renda. É uma ação semelhante ao Parceria, mas agora atuamos diretamente no interior das residências, com a mão de obra custeada pela Prefeitura”, disse.

“Começamos com 50 casas, mas a expectativa é avançar para 100 beneficiadas”, completou.

A execução ficará sob responsabilidade da Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), por meio da Defesa Civil.

Primeira casa beneficiada

O primeiro imóvel atendido fica na Rua Portelândia, no Alto do Refúgio, onde reside Oliver Henrique, de 11 anos. A casa já havia recebido melhorias externas e agora terá um banheiro adequado ao uso de cadeira de rodas.

O pai de Oliver, Stênio Henrique, relatou a mudança no cotidiano da família.



“Antes era bastante precário, tudo de barro, mas agora está bem melhor. Ele pode pegar a cadeira e se locomover, mas ainda com dificuldade em alguns pontos. No banheiro, por exemplo, eu precisava carregá-lo no braço”, contou.

“Eu jamais imaginei que um dia poderia oferecer isso a ele. [...] Comprava alguns materiais, mas sempre faltava algum”, afirmou.

Critérios de seleção

Os critérios seguem normas municipais e federais, priorizando famílias inscritas no CadÚnico, casas com idosos, maior precariedade, lares chefiados por mulheres e número de moradores.

Com informações da assessoria

