RJ Acesso isolado em andar do TJ e policiamento reforçado para depoimento do miliciano Zinho Esquema de policiamento foi reforçado no entorno e dentro do Fórum central do Rio

Um esquema de policiamento reforçado marcou nesta quinta-feira (8), a chegada à 1ª Vara Especializada da Capital do miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, no Tribunal de Justiça ( TJ) no Centro do Rio. Chefe da maior milícia da Zona Oeste, Zinho está preso desde o último dia 24 de dezembro, quando se entregou à Polícia Federal.

Ele será ouvido pela primeira vez, e de forma presencial, em um processo após ter sido denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) por constituir, organizar e integrar organização paramilitar com finalidade de praticar crimes como extorsões, roubos, receptação e homicídios, entre outros delitos. Para garantir a segurança, o andar onde o depoimento acontece está com o corredor que dá acesso à sala de audiências isolado por policiais militares.

Na porta principal do edifício do TJ, duas patrulhas da Polícia Militar e uma da Polícia Civil estão estacionadas. Já outros três veículos da PM e um da Secretaria de Administração Penitenciária, órgão responsável pelo transporte de Zinho do Complexo de Gericinó para o Centro do Rio, estão posicionadas próximos a garagem do Tribunal de Justiça que dá acesso ao setor de carceragem para onde os presos são levados antes dos depoimentos.

Além de Zinho, também são citados na denúncia do MPRJ, mas não participarão presencialmente da audiência, outras 22 pessoa. Entre elas Rodrigo dos Santos, o Latrell. Ele está preso desde março de 2022, quando foi capturado em São Paulo.

Latrell foi apontado na época pela polícia braço-direito de Zinho e principal homem de guerra da quadrilha. Zinho deverá prestar depoimento em uma audiência de instrução e julgamento. Será também a primeira que o paramilitar será ouvido formalmente sobre os crimes que é acusado, já que quando foi preso ao ser apresentar ao lado de uma advogada, preferiu não prestar declarações.

Entre os delitos a que responde no processo, Luís Antônio da Silva Braga é citado como responsável por determinar que seu bando usasse carros roubados e clonados para realizar levantamentos de informações sobre bandidos rivais que seriam eliminados por seu grupo. A investigação também aponta o miliciano como responsável por ordenar a cobrança de taxas de segurança de uma série de vítimas, entre elas comerciantes, mototaxistas e até vendedores ambulantes.

Além disto, Zinho também é acusado no mesmo processo de comandar um esquema de corrupção de agentes de segurança pública. Segundo a investigação, ele teria ordenado o pagamento de dinheiro a policiais civis, militares e penais, que em troca teriam de repassar informações sobre operações policiais que teriam a quadrilha do paramilitar como alvo.

Zinho assumiu o comando da milícia após seu irmão, Wellington da Silva Braga, o Ecko, ser morto em uma troca de tiros com policiais civis, em junho de 2021. Ecko, por sua vez, havia substituído outro membro da família Braga no comando do bando, que também morreu numa operação policial. Em abril de 2017, Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, resistiu à prisão e acabou ferido a tiros num tiroteio com policiais da Delegacia de Homicídios da Capital e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas.

