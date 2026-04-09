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Notícias Achada morta jovem que sumiu há 12 dias em Jundiaí, São Paulo Ela havia ido ao cursinho pré-vestibular para fazer uma prova

Uma adolescente de 17 anos, Melissa Felippe Martins Santos, que havia desaparecido na manhã de sábado, dia 28 de março, na cidade de Jundiaí, na região metropolitana de São Paulo, foi encontrada morta na noite desta quarta-feira (9) pela Polícia Civil.

Segundo a família, a jovem havia saído do cursinho pré-vestibular que frequentava e desapareceu.

Os parentes de Melissa registraram o sumiço e informaram que ela saiu de casa para fazer uma prova, mas que não chegou a realizar de fato a avaliação.

O caso foi registrado como desaparecimento no 1º Departamento de Polícia de Jundiaí.

O corpo de Melissa foi encontrado na Avenida Antônio Pincinato, no bairro jundiaiense de Eloy Chaves, numa área de mata alta.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, o local foi preservado para a realização de perícia. O corpo da adolescente está no Instituto Médico Legal (IML) para exames.

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