"Acho que já ouvi coisas piores", diz Trump após China limitar filmes de Hollywood

A- A+

O presidente Donald Trump realizou hoje uma reunião de Gabinete com seus principais assessores e minimizou a decisão da China de retaliar as tarifas impostas pelos EUA reduzindo o número de filmes americanos exibidos no país.

- Acho que já ouvi coisas piores - disse Trump, enquanto algumas risadas irrompiam no Gabinete, sugerindo que é uma forma fraca de retaliação.

A China disse nesta quinta-feira que reduzirá a importação de filmes de Hollywood, abrindo uma nova frente na guerra comercial com os EUA. As autoridades chinesas prometeram “reduzir moderadamente” o número de filmes americanos liberados no país.

“A ação errada do governo dos EUA ao abusar de tarifas contra a China inevitavelmente reduzirá ainda mais a simpatia do público (chinês) em relação aos filmes americanos”, disse em comunicado a Administração de Cinema da China, órgão centralizador que analisa as produções cinematográficas e diz se, quando e como um filme pode ser visto no país no país.

Em reação à medida, as ações de empresas de entretenimento americanas, incluindo Disney, Paramount e Warner Bros Discovery, recuaram em Nova York.

na reunião de Gabinete, Trump afirmou que suas tarifas retaliatórias contra a China, agora em pelo menos 145%, fizeram com que a União Europeia (UE) suspendesse as contratarifas sobre os EUA. O bloco europeu anunciou a suspensão de suas tarifas retaliatórias aos EUA "para dar uma chance às negociações", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

- Eles estavam prontos para anunciar retaliação, mas ouviram sobre o que fizemos em relação à China e disseram: 'Sabe, vamos nos conter um pouco' - alardeou Trump.

Enfatizando seu bom relacionamento com o presidente chinês Xi Jinping, Trump expressou otimismo de que os EUA e a China chegarão a um acordo.

- Veremos o que acontece com a China. Adoraríamos conseguir fechar um acordo. Eles realmente se aproveitaram do nosso país por um longo período - disse Trump, culpando os ex-presidentes americanos pelo que chamou de "China explorando os Estados Unidos".

- Estamos recompondo a mesa e tenho certeza de que conseguiremos nos entender muito bem. Tenho grande respeito pelo Presidente Xi. Ele tem sido, no verdadeiro sentido, um amigo meu de longa data, e acho que vamos acabar conseguindo algo muito bom para ambos os países - continuou Trump.

Na reunião de Gabinete, Trump disse que “todos os países são diferentes” quando se trata de negociar tarifas, mas não a União Europeia (UE).

"Cada país é diferente. Alguns têm certas vantagens que outros não têm", disse Trump falando sobre negociações após suspender suas tarifas recíprocas por 90 dias.

Questionado por um repórter da Casa Branca sobre se a União Europeia seria tratada como um bloco ou nações individuais para as tarifas, Trump foi rápido em responder:

“Um bloco. Estamos encarando isso como um bloco só. Eles têm sido muito duros" - disse Trump.

Veja também