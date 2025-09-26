Sex, 26 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta26/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

'Acho que temos um acordo' sobre Gaza, diz Trump

O presidente acredita que um acordo para pôr fim à guerra em Gaza foi alcançado, após os recentes diálogos entre Israel e os países árabes.

Reportar Erro
Donald Trump discursa na Assembleia Geral da ONUDonald Trump discursa na Assembleia Geral da ONU - Foto: Brendan Smialowski / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (26), que acredita que um acordo para pôr fim à guerra em Gaza foi alcançado, após os recentes diálogos entre Israel e os países árabes.

Leia também

• Declaração da ONU falha ao não reconhecer obesidade como doença, afirmam entidades médicas

• Netanyahu rejeita na ONU acusações de 'genocídio' em Gaza

• ONU atualiza lista de empresas vinculadas a colônias israelenses na Cisjordânia e identifica 158

"Acho que temos um acordo", disse Trump a jornalistas na Casa Branca. "Parece que temos um acordo sobre Gaza, acho que é um acordo que permitirá recuperar os reféns, será um acordo que porá fim à guerra", assegurou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter