MATO GROSSO DO SUL Queda de avião no Pantanal mata renomado arquiteto chinês, documentaristas brasileiros e piloto Kongjian Yu era considerado um dos maiores arquitetos do mundo. Local de queda serviu de locação de novela da TV Globo

Um avião de pequeno porte caiu no Pantanal de Mato Grosso do Sul, na região de Aquidauana.

A ocorrência foi registrada na noite de terça-feira (23), de acordo com o Corpo de Bombeiros. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

As vítimas foram identificadas pela Polícia Civil e Corpo de Bombeiros como Marcelo Pereira de Barros, piloto e proprietário da aeronave, Kongjian Yu, chinês considerado um dos maiores arquitetos do mundo, e os documentaristas brasileiros Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz e Rubens Crispim Jr.

Kongjian Yu criou uma das ideias mais inovadoras da arquitetura moderna, as cidades-esponja, projetadas para absorver grandes volumes de água.



Os quatro estavam na região para a gravação de um documentário sobre as cidades-esponja.

De acordo com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), Kongjian Yu esteve no dia 18 na abertura da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, na Oca, no Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Na sequência, ele viajou para fazer gravações sobre seu trabalho com um grupo de cineastas. Ele voltava de Campo Grande quando ocorreu o acidente. O arquiteto estava no Brasil desde o início de setembro, quando participou de uma conferência internacional.

De acordo com o g1 Mato Grosso do Sul, o local onde a aeronave caiu foi uma das locações de gravação da novela "Pantanal", da TV Globo.

A área turística conhecida por receber visitantes do Brasil e do exterior.

