TRAGÉDIA AÉREA NA ÍNDIA Acidente Air India: o que se sabe sobre a queda do Boeing 787 Dreamliner com 242 pessoas a bordo? Autoridades indianas apontam que não há qualquer sinal de sobreviventes entre os passageiros e tripulantes de quatro nacionalidades

Um avião de passageiros da companhia aérea Air India, com 242 pessoas a bordo, caiu no oeste da Índia nesta quinta-feira 912). O voo 171, que teria Londres como destino, perdeu altitude pouco depois da decolagem no aeroporto de Ahmedabad, no estado de Gujarat, e se chocou contra um prédio que era usado por alunos de uma faculdade de medicina como alojamento.



Não há relato de sobreviventes, e 204 corpos foram recuperados até o momento, segundo autoridades.

"A tragédia em Ahmedabad nos chocou e entristeceu. É de partir o coração, indescritível. Neste momento de tristeza, meus pensamentos estão com todos os afetados. Mantive contato com ministros e autoridades que estão trabalhando para ajudar os afetados", escreveu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, após o acidente.

Onde ocorreu o acidente?

O avião caiu perto do Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, na cidade de Ahmedabad, em uma área residencial do campus de uma faculdade de medicina local, de acordo com uma autoridade do Partido Bharatiya Janata, que governa o estado.

A Air India afirmou que a aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner, "envolveu-se em um acidente hoje após a decolagem" às 13h38 (5h08 em Brasília).

Vídeos compartilhados pela mídia local mostraram enormes nuvens de fumaça preta e espessa subindo no céu perto do aeroporto. Bombeiros tentavam apagar os destroços do avião em frente a prédios residenciais em chamas.

Quem estava no voo?

A Air India informou que 242 pessoas estavam a bordo, sendo 230 passageiros e 12 tripulantes. Entre eles estavam 169 cidadãos indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense.

Um dos passageiros era Vijay Rupani, ex-ministro-chefe de Gujarat que liderou o estado até 2021, de acordo com uma lista de passageiros confirmada por autoridades de seu partido.

O que aconteceu na faculdade de medicina?

O avião matou pelo menos cinco estudantes de medicina da B.J. Medical College, local da queda, de acordo com a reitora da faculdade, Minakshi Parikh. Ela disse que o avião atingiu o refeitório do alojamento estudantil quando havia entre 60 e 80 estudantes lá dentro.

— A maioria dos estudantes escapou, mas 10 ou 12 ficaram presos no incêndio — disse ela. — A fumaça era muito densa.



Qual foi a causa?

Não ficou imediatamente claro por que o avião caiu. A empresa americana Boeing, fabricante da aeronave, afirmou em um comunicado que esperava mais informações sobre o caso e se colocou a disposição para auxiliar a empresa indiana nas investigações. Equipes do Escritório de Investigação de Acidentes Aéreos da Índia (AAIB) foram enviadas para o local do acidente e iniciarão a análise dos destroços e das caixas-pretas nas próximas horas.

Qual é o histórico de segurança da Air India?

A Air India, a principal companhia aérea do país, tem se esforçado para melhorar seu histórico após uma série de incidentes nos últimos15 anos.



Seu último grande acidente foi em 2020, quando um avião de passageiros da Air India Express, uma subsidiária, derrapou e se partiu ao meio em uma pista encharcada pela chuva. Pelo menos 17 pessoas morreram naquele acidente no estado de Kerala, no sul da Índia, onde a visibilidade era ruim.

Uma década antes, em 2010, um avião da Air India Express ultrapassou a pista de uma colina em Mangalore, cidade no estado ocidental de Karnataka. O avião pegou fogo, matando mais de 150 pessoas.

Na época, muitos estavam preocupados com a segurança do setor de aviação indiano, em rápida expansão — em 2009, três episódios quase resultaram em acidentes no aeroporto de Mumbai —, bem como com o profissionalismo da Air India.

Um avião voou sem tripulação por vários minutos durante uma briga entre pilotos e comissários de bordo, e outro avião da Air India sofreu um atraso de 11 horas devido a uma busca por ratos em toda a aeronave.

O que sabemos sobre o Boeing Dreamliner?

Nenhuma aeronave Dreamliner, também conhecida como 787, sofreu qualquer acidente grave, de acordo com o mais recente resumo anual de incidentes e acidentes da Boeing, divulgado em abril de 2025.

Em um comunicado na quinta-feira, a Boeing afirmou estar ciente dos relatos iniciais sobre o acidente da Air India e que estava "trabalhando para coletar mais informações".



Nenhum incidente fatal envolvendo o Dreamliner foi registrado até o momento, de acordo com o banco de dados da Aviation Safety Network. Mas a aeronave já apresentou problemas operacionais no passado que resultaram em ferimentos em passageiros.

Em novembro do ano passado, um voo do 787 operado pela Latam Airlines "sofreu uma descida repentina durante o cruzeiro", resultando em dois ferimentos graves, segundo dados da Boeing.

A fabricante de aviões americana já enfrentou sérias preocupações de segurança levantadas por denunciantes no passado: a Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA afirmou em abril de 2024 que estava investigando alegações de um engenheiro da Boeing de que partes da fuselagem da aeronave estavam fixadas incorretamente.

O engenheiro, Sam Salehpour, afirmou que a fuselagem poderia se romper em pleno voo, após milhares de viagens. Peças grandes vinham de fabricantes diferentes, disse ele, e não tinham exatamente o mesmo formato quando se encaixavam.

A Boeing afirmou ter realizado testes extensivos no Dreamliner e "determinado que este não é um problema imediato de segurança de voo" e que estava "totalmente confiante" no avião. Não está claro quantos voos a aeronave da Air India havia completado. O avião tinha mais de uma década, mostram os registros do Flightradar24. (Com NYT)

