ACIDENTE Tragédia na BR-423: saiba os detalhes do acidente que causou 17 mortes no Agreste pernambucano Secretário de Defesa Social explica que causas do acidente serão apuradas por meio de perícia e inquérito policial

Em coletiva de imprensa concedida neste sábado (18), a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) atualizou as informações sobre o grave acidente envolvendo um ônibus de turismo que voltava para Brumado, na Bahia, vindo de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano.



O secretário de Defesa Social informou que o número de mortos subiu para 17, após a confirmação do falecimento de uma das vítimas internadas no Hospital Dom Moura, em Garanhuns.

“Nós tivemos conhecimento do acidente por volta das 20 horas de ontem. A primeira informação é que o motorista afirmou ter faltado freio. Essa declaração será considerada, mas o veículo e o local passam por perícia”, disse o secretário.

Segundo ele, há três listas de passageiros encontradas no veículo, a maior com 32 nomes. Contudo, o levantamento inicial da Polícia Civil indica que 40 pessoas estavam a bordo.

Polícia Civil apura causas e ouve sobreviventes

Questionado sobre o andamento da investigação, o secretário explicou que o inquérito policial tem prazo legal de 30 dias, mas que a conclusão deve ocorrer antes do prazo.

“Já ouvimos o motorista e algumas vítimas. As perícias em local e no veículo serão fundamentais para determinar se houve falha mecânica ou humana”, afirmou.

Sobre o tacógrafo, equipamento que registra a velocidade do veículo, o secretário informou que a perícia ainda analisará os dados.

“Uma das sobreviventes relatou que o ônibus passou a trafegar em alta velocidade antes do tombamento”, completou.

Identificação das vítimas e apoio aos familiares

Das 17 vítimas que morreram, 10 já foram identificadas, segundo a SDS. A Polícia Científica realiza o processo de reconhecimento por meio da coleta de impressões digitais e cruzamento com os prontuários civis da Bahia e de Minas Gerais.

“Já recebemos os prontuários do estado da Bahia e aguardamos os de Minas Gerais para concluir as identificações”, explicou o secretário.

A secretária de Assistência Social de Pernambuco, Viviane Santos, informou que as equipes estaduais estão em contato com as famílias para organizar translado e sepultamento das vítimas.

“Estamos articulando com as secretarias estaduais da Bahia e de Minas Gerais para viabilizar o retorno dos corpos e prestar apoio às famílias”, afirmou.

Ela acrescentou que as famílias estão sendo acolhidas por equipes sociais nos hospitais e no Instituto de Medicina Legal (IML).

Atendimento médico e situação dos feridos

A secretária de Saúde destacou que o Sistema Único de Saúde (SUS) mobilizou equipes de várias cidades da região para atender as vítimas.

O primeiro atendimento ocorreu no Hospital Municipal de Saloá, e 18 pacientes foram transferidos para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns.

“Um dos pacientes veio a óbito nesta manhã. Dos 17 internados, um está em estado grave na UTI. Cinco já receberam alta médica, mas permanecem no hospital até que seus retornos sejam providenciados pelos estados de origem”, informou.

Polícia Científica realiza perícias em local e veículo

O gerente-geral da Polícia Científica, Wagner Bezerra, afirmou que a perícia trabalha com cautela para garantir precisão nas conclusões.

“Trata-se de uma investigação complexa, que envolve análises no local e no próprio ônibus. O prazo médio para conclusão dos laudos é de 30 dias”, explicou.

Segundo ele, três equipes periciais atuaram no local devido à dimensão da ocorrência. Ainda serão feitos exames detalhados no veículo, que permanece no pátio da Polícia Rodoviária de Garanhuns.

Bombeiros relatam cenário do resgate

O comandante do Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que as equipes chegaram ao local por volta das 20h30, cerca de 40 minutos após o acionamento.

“Encontramos uma vítima presa às ferragens e outras quatro que precisavam de imobilização imediata. O cenário era complexo pelo número de vítimas espalhadas pela via”, relatou.

Cinco equipes participaram do resgate, utilizando equipamentos hidráulicos para retirar as pessoas presas no interior do ônibus.

PRF descreve dinâmica do acidente e operação na rodovia

De acordo com o assessor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Cristiano Mendonça, o acidente ocorreu por volta das 19h40 na BR-423, em um trecho sinuoso e com pouca iluminação.

“O motorista perdeu o controle, invadiu a contramão, colidiu em rochas e, ao tentar retornar à pista, tombou sobre a rodovia”, explicou.

A PRF informou que a rodovia ficou interditada até as 4h da manhã, e que o ônibus transportava, além dos passageiros, mercadorias de confecção, trazidas de Santa Cruz do Capibaribe, destino comercial da viagem.

Segundo Mendonça, o veículo tinha capacidade para 50 passageiros e estava com documentação e fretamento regulares. O motorista passou pelo teste do etilômetro, com resultado negativo para álcool.

“Trabalhamos em conjunto com a Polícia Civil e equipes de perícia para esclarecer as causas do acidente. Usaremos drones e equipamentos técnicos para elaborar o laudo final”, afirmou.

Próximos passos da investigação

As autoridades destacaram que o trabalho das equipes seguirá concentrado na identificação das vítimas, perícia do veículo e análise das causas do acidente.

A SDS informou que novas atualizações serão divulgadas conforme o avanço das investigações e dos laudos técnicos.

