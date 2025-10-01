A- A+

BRASIL Acidente com 30 motos durante "rolezinho" deixa oito feridos no Rio de Janeiro Colisão aconteceu na Via Light durante cerco da PM ao grupo de motociclistas. As vítimas foram levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu duas delas com traumatismo craniano

Pelo menos 30 motos se envolveram em um acidente na Via Light, na altura do Centro de Nova Iguaçu, na madrugada desta quarta-feira. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 20º BPM (Mesquita) realizaram um cerco ao grupo que circulava em alta velocidade pela cidade.



Ainda segundo a PM, a queda coletiva aconteceu quando as motos tentavam fugir da abordagem policial. Oito pessoas deram entrada no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).

VEJA: Mais de 40 motos colidiram essa madrugada na Via Light chegando em Nova Iguaçu, vários ficaram feridos no local, estavam praticando o famoso rolezinho.



Acompanhe: https://t.co/MOSKAk7tG6 pic.twitter.com/pisqMXhQX5 — INFORME AGORA OFC (@informeagorarj) October 1, 2025

Duas delas receberam alta após passarem por exames que não apontaram fraturas ou luxações. Outros seis pacientes permanecem internados ou em observação sendo três deles — dois homens de 24 e 19 anos e uma adolescente de 16 anos — com traumatismo craniano.





De acordo com a Secretaria municipal de Saúde os pacientes que seguem internados seguiam em estado considerado estável até o fim da manhã desta quarta-feira todos com algum tipo de fratura identificada.

Em vídeos publicados nas redes sociais é possível ver dezenas de motos caídas na pista da Via Light enquanto os feridos são atendidos. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela a 52ª DP (Nova Iguaçu).

Veja também