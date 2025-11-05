A- A+

queda de avião Acidente com avião de carga deixa 11 mortos nos EUA O acidente também deixou muitas pessoas feridas

Pelo menos onze pessoas morreram e várias outras ficaram feridas quando um avião de carga da UPS caiu na terça-feira (4), pouco depois de decolar do Aeroporto Internacional de Louisville, no Kentucky, anunciou o governador nesta quarta-feira (5).

O avião explodiu em chamas ao atingir negócios próximos ao aeroporto, lançando uma enorme coluna de fumaça preta no ar.

"Kentucky, mais notícias tristes vindas de Louisville. O número de mortos subiu para nove e pode aumentar. Neste momento, essas famílias precisam de suas orações, amor e apoio", escreveu o governador Andy Beshear no X.

O acidente também deixou muitas pessoas feridas. O governador fará uma coletiva de imprensa às 13h30 (horário de Brasília).

A Administração Federal de Aviação (FAA) informou que o voo 2976 da UPS caiu por volta das 17h15, horário local, e identificou a aeronave como um McDonnell Douglas MD-11 que fazia a rota do Kentucky para o Havaí.

Imagens do local do acidente mostraram uma grande quantidade de destroços enquanto os bombeiros combatiam o incêndio causado pelo impacto.

Um prédio próximo parece ter sofrido alguns danos, possivelmente devido ao acidente.

A causa está sendo investigada pela FAA e pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

Imagens de vídeo amadoras transmitidas pela emissora local WLKY mostram o motor esquerdo do avião em chamas enquanto a aeronave avançava na pista tentando decolar, antes de explodir mais adiante em meio a uma grande coluna de fumaça preta.

O avião parou a cerca de 5 quilômetros do aeroporto, segundo a polícia.

Os voos cancelados na noite de terça-feira foram retomados no Aeroporto Internacional Mohamed Ali de Louisville, anunciou o prefeito Craig Greenberg na manhã desta quarta-feira.

A UPS suspendeu todas as operações de classificação de encomendas no aeroporto pelo segundo dia consecutivo.

Louisville é o principal centro de distribuição aérea da UPS nos Estados Unidos, de acordo com a empresa.

Paralisação orçamentária

O acidente ocorre em meio à paralisação governamental (shutdown) mais longa da história dos EUA, devido à falta de um acordo orçamentário no Congresso.

O secretário de Transportes dos EUA, Sean Duffy, alertou na terça-feira sobre um "caos generalizado" devido à escassez de pessoal de controle do tráfego aéreo.

Haverá "cancelamentos em massa e talvez tenhamos que fechar certas partes do espaço aéreo, porque simplesmente não conseguimos gerenciar a situação por falta de controladores de tráfego aéreo", disse Duffy a repórteres.

Em um comunicado divulgado no X, Duffy classificou as imagens do acidente como "de partir o coração", acrescentando: "Por favor, juntem-se a mim em oração pela comunidade de Louisville e pela tripulação afetada por este terrível acidente".

A UPS Airlines, divisão aérea da empresa, operava uma frota de cerca de 500 aviões de carga no início de setembro. No mês passado, outro avião de carga saiu da pista durante o pouso em Hong Kong, matando duas pessoas no aeroporto.

Veja também