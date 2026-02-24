A- A+

tragédia Acidente com avião médico na Índia deixa sete mortos Dois dos sete mortos eram tripulantes

Sete pessoas morreram quando um avião fretado para prestar serviços médicos caiu no estado de Jharkhand, leste da Índia, informaram as autoridades locais.

A Direção Geral de Aviação Civil (DGAC) informou que o avião Beechcraft C90, que operava um "voo de transferência médica", caiu na segunda-feira na região de Kasaria, no estado de Jharkhand.

Equipes médicas e de resgate seguiram para o local do acidente, que, segundo a imprensa local, fica em uma floresta de difícil acesso.

"A equipe médica os localizou e os declarou mortos", disse Keerthishree G, funcionária do governo local, sobre as pessoas que estavam no avião.

Ela acrescentou que dois dos sete mortos eram tripulantes.

A DGAC informou na noite de segunda-feira que o avião havia "solicitado um desvio (de sua rota) devido ao clima e perdeu contato com o radar de tráfego aéreo após 23 minutos".

O órgão de investigação de acidentes aéreos da Índia enviou uma equipe ao local do acidente.

