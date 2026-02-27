A- A+

América Latina Acidente com avião militar deixa ao menos 15 mortos na Bolívia De acordo com o Banco Central da Bolívia, a aeronave C-130 Hercules transportava cédulas de bolivianos, a moeda nacional

Ao menos 15 pessoas morreram nesta sexta-feira (27) em um acidente envolvendo um avião militar na Bolívia que transportava cédulas de dinheiro e caiu ao aterrissar no aeroporto de El Alto, próximo a La Paz, informou a Direção Nacional dos Bombeiros.

Foram contabilizadas "entre 15 e 16 pessoas [mortas] neste momento", informou à imprensa, no local do acidente, o coronel dos bombeiros Pavel Tovar. Um relatório preliminar da corporação reportava 11 mortes.

"Estamos recuperando os corpos das pessoas que infelizmente sofreram o acidente", acrescentou Tovar.

De acordo com o Banco Central da Bolívia, a aeronave C-130 Hercules transportava cédulas de bolivianos, a moeda nacional.

A agência estatal Navegação Aérea e Aeroportos Bolivianos (Naabol) indicou em comunicado que uma "aeronave da Força Aérea Boliviana [...] procedente da cidade de Santa Cruz", sofreu um acidente no terminal aéreo.

Imagens da emissora de TV Unitel mostravam os destroços de uma parte da aeronave acidentada em uma rua da cidade de El Alto, bem como carros e outros veículos destruídos.

A imprensa local informou que a polícia teve que dispersar com gás lacrimogênio cidadãos que se aproximaram do local do acidente para recolher as cédulas que a aeronave transportava.

O Banco Central da Bolívia solicitou às pessoas que devolvessem as cédulas de bolivianos, pois elas não terão valor legal.

