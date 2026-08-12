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Tragédia Número de mortos em acidente de balsa no Zimbábue sobe para 44 Buscas pelos desaparecidos continuam segundo as autoridades

Pelo menos 44 pessoas morreram depois que uma balsa naufragou na terça-feira (12) no lago Kariba, no Zimbábue, segundo um balanço atualizado divulgado nesta quarta-feira (12) pela polícia do país africano.

A embarcação transportou 114 passageiros adultos, cinco tripulantes e um número indeterminado de crianças, informou em um comunicado a Unidade de Proteção Civil do Zimbábue.

A balsa da Agência de Desenvolvimento de Infraestruturas Rurais (RIDA), que viajava entre a cidade de Kariba (norte) e várias ilhas e acampamentos de pesca, tinha capacidade para 90 pessoas, afirmou o órgão.

As autoridades anunciaram num primeiro momento o balanço de 77 pessoas resgatadas e 15 corpos recuperados.

A polícia do Zimbábue atualizou o balanço algumas horas mais tarde e informou na rede social X que "o número de mortos no acidente da embarcação da RIDA em Kariba subiu para 44".

Esta é uma das piores catástrofes com um barco de passageiros no lago Kariba, que fica na fronteira com a Zâmbia e a mais de 300 quilómetros a nordeste da capital, Harare.

O Kariba é o maior lago artificial do mundo em termos de volume. As buscas pelos desaparecidos continuam, segundo as autoridades.

Uma testemunha que participou das operações de resgate afirmou, mais cedo, à AFP que a balsa zarpou como de costume, apesar do tempo ruim.

"Uma onda atingiu o barco, afetou o motor e provocou uma parada", relatou Maxton Kanhema.

“Quando estávamos na água, vimos um sinal de socorro e os barcos que estavam perto responderam”, conto.

Segundo Kanhema, o Parque Nacional Matusadona disponibilizou um presidente para apoiar as tarefas de resgate, ao lado de embarcações maiores e mergulhadores da região e do Exército.

"As pessoas estavam em pânico (...) havia corpos na água e era uma cena muito triste. Quem pôde ser resgatado, foi resgatado", afirmou.

Segundo a Proteção Civil, as pessoas resgatadas foram levadas para uma ilha no centro do lago.

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