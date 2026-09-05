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COLISÃO Acidente com caminhão derruba postes, deixa um ferido e afeta trânsito em Boa Viagem, no Recife Colisão aconteceu da Rua Doutor Nilo Dornelas Câmara com a Avenida Conselheiro Aguiar, próximo a Pracinha de Boa Viagem, neste sábado (5)

Um caminhão atingiu um poste e derrubou outros quatro na manhã deste sábado (5), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Doutor Nilo Dornelas Câmara com a Avenida Conselheiro Aguiar, próximo a Pracinha de Boa Viagem, e deixou um homem ferido.

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, o caminhão colidiu contra um poste e a tração exercida pelo veículo sobre os cabos das redes elétrica e de telecomunicações provocou a quebra de outras quatro estruturas, interrompendo o fornecimento de energia e provocar interdições no trânsito da região.

Imagens que circulam nas redes sociais registraram a dimensão do incidente, mostrando os cinco postes derrubados ao longo da via, além de trechos da fiação que ficaram espalhados pelo local após a queda das estruturas.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), duas viaturas foram enviadas para atender à ocorrência. A corporação também informou que houve o registro de uma vítima, que recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A redação entrou em contato com o Samu para obter informações sobre o estado de saúde da vítima, mas, até a publicação desta matéria, ainda não recebeu um retorno.

Falta de energia

A empresa de energia esclareceu que "o sistema de proteção atuou automaticamente, interrompendo o fornecimento de energia na área atingida para garantir a segurança da população e permitir o início dos trabalhos", interrompendo o fornecimento de energia na área atingida.

A Neoenergia relatou que mobilizou sete equipes para atender à ocorrência, sendo cinco já posicionadas no local e outras duas em deslocamento. A medida foi adotada para garantir a segurança da população e permitir o início dos trabalhos de reparo.

Cerca de 80% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento restabelecido.

À Folha de Pernambuco, a distribuidora explicou que trabalha para normalizar, por meio de transferência de carga, o abastecimento dos outros 10% dos consumidores atingidos.

O serviço também inclui a substituição dos cinco postes danificados e a recomposição das estruturas e dos cabos.

Ainda não há previsão para a conclusão total do serviço devido à complexidade dos trabalhos. As equipes vão permanecer no local até a completa normalização do fornecimento.

Tráfego

O acidente também provocou alterações no trânsito de Boa Viagem e, consequentemente, de outros bairros vizinhos.

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU), um novo desvio foi ativado no cruzamento da Avenida Domingos Ferreira com a Rua Coronel Benedito Chaves para reduzir os impactos das interdições provocadas pela ocorrência.

A CTTU também informou que os veículos que trafegam pela pista esquerda da Avenida Domingos Ferreira, atualmente utilizada na operação de inversão, assim como os que chegam à via pela Rua Coronel Benedito Chaves, estão sendo direcionados para a pista direita da avenida.

Os condutores podem seguir até a Rua Capitão Zuzinha por meio da pista direita da Avenida Domingos Ferreira, onde é possível fazer a conversão à esquerda e retornar à pista esquerda da Avenida Visconde de Jequitinhonha.

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