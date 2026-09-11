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Tragédia Acidente com ônibus com turistas holandeses deixa mortos e feridos na Suíça Sete helicópteros e 13 ambulâncias participaram da operação de resgate, informou a polícia

Ao menos cinco pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas após um ônibus turístico holandês bater em uma barreira de proteção na beira de uma estrada e capotar no leste da Suíça. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 10, entre as vilas de Susch e Zernez, no cantão alpino de Graubünden.

Todas as vítimas estavam a bordo. Sete helicópteros e 13 ambulâncias participaram da operação de resgate, informou a polícia. Três pessoas permanecem em estado grave no hospital.

Imagens do local mostraram equipes com trajes fluorescentes cortando o ônibus capotado com serras elétricas durante a madrugada. Promotores e policiais investigam as causas do acidente, embora não se acredite que outros veículos estejam envolvidos.

A Oad, agência de viagens responsável pela excursão, lamentou o ocorrido.

Em publicação no X, o presidente suíço, Guy Parmelin, prometeu que as autoridades suíças realizariam uma "investigação completa e minuciosa" do caso. O rei Willem-Alexander e a rainha Máxima da Holanda, também se manifestaram via redes sociais.

I am deeply shocked and dismayed by today’s tragic accident involving a Dutch coach in Graubünden. At this painful time, my thoughts are with the victims and their loved ones. I offer my sincere condolences to the families of those who lost their lives.



I am very grateful for… — Guy Parmelin (@ParmelinG) September 10, 2026

"Nossos corações estão com os familiares das vítimas, com todos que agora vivem com medo pelo destino de seus entes queridos e com os feridos", escreveram.

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