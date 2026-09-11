Acidente com ônibus com turistas holandeses deixa mortos e feridos na Suíça
Sete helicópteros e 13 ambulâncias participaram da operação de resgate, informou a polícia
Ao menos cinco pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas após um ônibus turístico holandês bater em uma barreira de proteção na beira de uma estrada e capotar no leste da Suíça. O acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira, 10, entre as vilas de Susch e Zernez, no cantão alpino de Graubünden.
Todas as vítimas estavam a bordo. Sete helicópteros e 13 ambulâncias participaram da operação de resgate, informou a polícia. Três pessoas permanecem em estado grave no hospital.
Imagens do local mostraram equipes com trajes fluorescentes cortando o ônibus capotado com serras elétricas durante a madrugada. Promotores e policiais investigam as causas do acidente, embora não se acredite que outros veículos estejam envolvidos.
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A Oad, agência de viagens responsável pela excursão, lamentou o ocorrido.
Em publicação no X, o presidente suíço, Guy Parmelin, prometeu que as autoridades suíças realizariam uma "investigação completa e minuciosa" do caso. O rei Willem-Alexander e a rainha Máxima da Holanda, também se manifestaram via redes sociais.
I am deeply shocked and dismayed by today’s tragic accident involving a Dutch coach in Graubünden. At this painful time, my thoughts are with the victims and their loved ones. I offer my sincere condolences to the families of those who lost their lives.— Guy Parmelin (@ParmelinG) September 10, 2026
I am very grateful for…
"Nossos corações estão com os familiares das vítimas, com todos que agora vivem com medo pelo destino de seus entes queridos e com os feridos", escreveram.