Acidente com ônibus de turismo do Rio de Janeiro deixa ao menos 8 mortos e 23 feridos na Bahia

Um grave acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou ao menos oito mortos e 23 feridos na madrugada desta quinta-feira (11), na Bahia. Rumo à cidade de Porto Seguro (BA), o veículo bateu em um barranco e tombou na BR-101, na latura do município de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado.

Operado pela empresa Ricardo & Moab Viagens e Turismo Ltda (RM Viagens e Turismo), o ônibus partiu do Rio de Janeiro, do bairro da Penha, às 13h de quarta-feira, com 31 passageiros a bordo. A previsão era chegar em Porto Seguro, às 9h desta quinta.

Na volta, o veículo deixaria a cidade do extremo sul da Bahia às 14h30 de segunda-feira, com previsão de chegada ao Rio de Janeiro, às 10h de terça. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta das 04h45, quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva. O veículo caiu em uma vala e tombou.

No local, oito mortes foram confirmadas. Os outros 23 passageiros, em sua maioria feridos, foram encaminhados ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas (HMTF).

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do 18º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Técnica (DPT) atuaram no resgate das vítimas e na remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML) de Teixeira de Freitas.

Os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), Manuel Garrido e Everton dos Anjos, realizaram a perícia no local do acidente.

