Pernambuco Acidente com ônibus deixa sete feridos e uma pessoa morta no município de Gameleira, na Mata Sul Veículo seguia viagem até Maceió quando tombou na pista

Um acidente com um ônibus de viagem registrado na manhã desta quarta-feira (27), no município de Gameleira, Zona da Mata Sul de Pernambuco, deixou ao menos sete pessoas feridas e uma morta. O sinistro de trânsito aconteceu por volta das 8h30, no sentido Alagoas do km 160 da BR-101.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus seguia viagem para Maceió quando o motorista perdeu o controle em uma curva, colidiu na mureta da rodovia e tombou.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), oito vítimas precisaram ser socorridas. Para atender a ocorrência, foram enviadas equipes de resgate do SAMU Gameleira, Ribeirão, Rio Formoso, Sirinhaém, Palmares, Escada, Cortês e Primavera. Além disso, os bombeiros também foram acionados.

Veículo ficou tombado na pista | Foto: PRF/Divulgação

A maioria das vítimas foi encaminhada ao Hospital Regional de Palmares. No entanto, entre os resgatados, uma mulher não resistiu aos ferimentos e veio a óbito na unidade de saúde. O estado de saúde das outras vítimas não foi informado.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi normal.



