A- A+

Mundo Acidente com ônibus e caminhão de carga deixa dezenas de mortos no sul do México Ônibus com passageiros que fazia a rota entre o balneário de Cancún, no Caribe mexicano, e Tabasco colidiu com um caminhão de carga que invadiu sua pista

Um acidente entre um ônibus com passageiros e um caminhão de carga deixou dezenas de mortos na madrugada de sábado no sul do México, informaram autoridades locais, que ainda não divulgaram um balanço oficial de vítimas.

Leia também • Polícia peruana resgata mais de 100 mulheres exploradas sexualmente por gangue da Venezuela

O acidente ocorreu na localidade de Escárcega, no estado de Campeche (sul), quando um ônibus de passageiros que fazia a rota entre o balneário de Cancún, no Caribe mexicano, e Tabasco colidiu com um caminhão de carga que invadiu sua pista.

As autoridades informaram que o sinistro deixou nove pessoas feridas. No entanto, esclareceram que ainda não foi possível confirmar o número total de mortos, embora versões da imprensa local indiquem pelo menos 30 vítimas fatais.

"Não temos um dado exato sobre as pessoas falecidas porque este ônibus (...) faz diferentes paradas até chegar ao seu destino, onde passageiros podem subir e descer", disse em um vídeo divulgado nas redes sociais a secretária de Governo de Campeche, Elisa Hernández.

O governo de Campeche também informou que foram disponibilizados dois centros de atendimento para auxiliar os familiares nos trâmites legais e na coleta de amostras para identificação dos corpos.

Por sua vez, a empresa operadora do ônibus afirmou que está colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos.

"Perdemos companheiros muito queridos, assim como clientes e amigos. Agradecemos sua solidariedade e compreensão neste momento tão difícil", disse a companhia em um comunicado.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram os veículos na estrada totalmente envoltos em chamas, enquanto algumas pessoas feridas pediam ajuda.

As autoridades informaram que a Promotoria de Justiça de Campeche está conduzindo as investigações sobre o acidente.

Veja também