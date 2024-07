A- A+

BRASIL Acidente com ônibus em rodovia no interior de São Paulo deixa 10 mortos Ao todo, foram 51 vítimas que estavam dentro do ônibus, sendo que 10 morreram, 5 estão em estado grave, 12 tiveram ferimentos moderados e 24 ferimentos leves, segundo a Artesp

Um ônibus de turismo colidiu com uma pilastra de concreto na madrugada desta sexta-feira, 5, na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, deixando 10 mortos e outros 17 com ferimentos graves ou moderados.



O acidente aconteceu por volta da meia-noite, no sentido norte do km 171 da rodovia, que fica próximo a Itapetininga, no interior de São Paulo.

De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o motorista do ônibus relatou que trafegava normalmente quando, "por motivos a serem esclarecidos, o veículo apresentou uma pane mecânica, travando a direção". Neste momento, ele teria perdido o controle do ônibus, chocando com um pilar de um viaduto.





Ao todo, foram 51 vítimas que estavam dentro do ônibus, sendo que 10 morreram, 5 estão em estado grave, 12 tiveram ferimentos moderados e 24 ferimentos leves, segundo a Artesp. Já o Corpo de Bombeiros cita 48 ocupantes do ônibus, com 16 vítimas socorridas e encaminhadas a hospitais de Itapetininga e Sorocaba, além das 10 que morreram.

Até a última atualização da Artesp, feita às 7h desta sexta, a perícia ainda estava no local investigando o acidente e os procedimentos de retirada do ônibus da rodovia estão sendo executados. O tráfego na rodovia segue congestionado do km 177 ao km 171, com todo o sentido norte bloqueado e uma faixa bloqueada no sentido sul.



