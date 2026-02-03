Qua, 04 de Fevereiro

BRASIL

Acidente com ônibus escolar deixa estudantes feridos no interior de São Paulo

A monitora e ao menos cinco crianças tiveram ferimentos leves, três delas foram socorridas

O motorista do ônibus, que não teve ferimentos, falou com a políciaO motorista do ônibus, que não teve ferimentos, falou com a polícia - Foto: Reprodução / TV Globo

Um ônibus escolar bateu em um poste na Estrada Vicinal Adolpho Pecorari, Jardim das Nações, em Itatiba, interior de São Paulo na manhã desta terça-feira, 3.

A monitora e ao menos cinco crianças tiveram ferimentos leves, três delas foram socorridas à Santa Casa de Itatiba e as outras à Santa Casa de Valinhos, conforme informou a Polícia Militar de São Paulo. Aproximadamente 35 alunos estavam no veículo.

 

O motorista do ônibus, que não teve ferimentos, contou para a polícia que após frear sobre uma faixa amarela coberta por folhas, o veículo acabou escorregando, o que provocou a colisão. A área foi devidamente isolada e a perícia técnica foi acionada. A ocorrência foi apresentada ao DP de Itatiba.

