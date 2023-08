A- A+

RECIFE Acidente com ônibus escolar em Chã Grande: quatro crianças seguem internadas no HR Alunos estão sendo acompanhados por equipe multidisciplinar

Quatro crianças vítimas do acidente com um ônibus escolar nessa quarta-feira (24) em Pernambuco ainda estão internadas nesta quinta (24) no Hospital da Restauração, região central do Recife. O veículo despencou em uma ribanceira no município de Chã Grande, Zona da Mata Sul de Pernambuco.

Os quatro alunos da Escola Laerte Pedrosa que seguem hospitalizados são acompanhados por uma equipe multidisciplinar pediátrica da unidade de saude.

Ao todo, 15 pessoas - um homem de 22 anos e 14 crianças - foram internadas no HR, Desse total, 10 crianças receberam alta, desde a noite dessa quarta e o homem, que é o monitor escolar, foi liberado pelos médicos na manhã desta quinta (24).

O diretor-geral do Hospital da Restauração, Petrus Andrade Lima, explica as crianças não se encontram em estado grave, mas precisam desse acompanhamento.

“Eles apresentam pequenas fraturas, trauma abdominal fechado e trauma na cabeça, com vômitos; por esse motivo, estão em observação”, diz.

Ainda não há previsão de alta e nem de cirurgia. “As crianças estão acordadas, estão bem, acompanhadas pelos familiares”, concluiu.



Sebastião Severino, pai de duas crianças que estavam no ônibus escolar que caiu em ribanceira em Chã Grande - Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco

Pai de dois meninos que estavam no ônibus, de 4 e 5 anos, Sebastião Severino, 38 anos, estava indo trabalhar, no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambucoa (Ceasa), no Recife, quando soube do acidente. O desespero foi grande.

“A minha esposa ligou para mim e disse: ‘Ô filho, vem rápido que o ônibus do colégio virou’. Eu fiquei sem assunto. Fui pegar um mototáxi e nenhum queria me levar. Eu disse: ‘Bora, rapaz, é um negócio grave. O ônibus virou lá com meus dois filhos. Várias crianças estão lá’”, relembrou

Com revolta, o pai disse que muitas mães reclamavam do motorista que, segundo ele, andava em alta velocidade. “Reclamavam com o prefeito".



"Esse motorista andava muito rápido com as crianças. Ele não estava carregando animais não, estva carregando vidas”, acrescentou. O motorista recebeu alta ainda na quarta.

Severino contou ainda que a mãe das duas crianças estava de resguardo quando soube do acidente. Ela tinha dado à luz a um filho no último domingo (20).

