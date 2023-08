A- A+

tragédia Acidente com ônibus que levava migrantes venezuelanos mata 16 no México 36 pessoas ficaram feridas, segundo informações das autoridades dos estados Oaxaca e Puebla

Um acidente com um ônibus que transportava "majoritariamente" migrantes venezuelanos por uma rodovia no sul do México deixou 16 mortos e 36 feridos, informaram autoridades dos estados de Oaxaca (sul) e Puebla (centro), nesta terça-feira (22).

"Como balanço preliminar do acidente, a Promotoria de Oaxaca confirma a morte de 16 pessoas (8 homens e 8 mulheres, incluindo uma menor de idade), além de 36 feridos", anunciaram as autoridades em um comunicado à imprensa.

"Entre as pessoas mortas e feridas estão migrantes de origem venezuelana e, por isso, já foi solicitada a intervenção do Instituto Nacional de Migração e do Ministério das Relações Exteriores", afirmou o secretário do Governo de Oaxaca, Jesús Romero.

O governo de Puebla havia informado anteriormente que os passageiros do ônibus eram, "em sua maioria", migrantes venezuelanos, sem especificar o total de ocupantes do veículo.

O acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira em uma estrada que liga Puebla a Oaxaca, quando o ônibus bateu de frente em um caminhão de carga, informaram as autoridades.

"Os passageiros feridos, homens e mulheres, foram levados para o Hospital Geral da cidade de Tehuacán e nove deles, aos Centros de Saúde da entidade", informou a secretaria do Governo de Puebla em sua conta na rede social X (antigo Twitter).

A rodovia onde ocorreu o acidente foi parcialmente bloqueada devido aos trabalhos dos socorristas, informou o órgão nacional de estradas e pontes.

Viagem arriscada

Vários migrantes sem documentos recorrem às estradas do México com o objetivo de chegar à fronteira com os Estados Unidos para pedir refúgio ou tentar cruzar de maneira irregular.

Muitos viajam clandestinamente, escondidos em caminhões de carga, em condições de confinamento e submetidos a maus-tratos nas mãos dos "coiotes", como são conhecidos os traficantes de pessoas.

No início de agosto, ao menos 18 pessoas morreram e outras 23 ficaram feridas depois que um ônibus com passageiros de países como Índia, República Dominicana e do continente africano caiu em um barranco no estado de Nayarit (noroeste).

Em fevereiro, uma colisão na mesma região fronteiriça entre Puebla e Oaxaca deixou 17 mortos e 15 feridos, entre eles migrantes de Venezuela, Colômbia e América Central.

O acidente mais letal envolvendo migrantes em rodovias foi registrado em dezembro de 2021, quando um caminhão que transportava mais de 160 pessoas bateu em uma ponte no estado de Chiapas (sul), deixando mais de 50 mortos, a maioria centro-americanos.

