Acidente com ônibus que saiu de Caruaru até São Paulo deixa 4 mortos e 32 feridos

Quatro pessoas morreram e 32 ficaram feridas após um ônibus tombar em um local conhecido como "curva da morte" na rodovia Rio-Bahia (BR-116), localizada próxima à cidade de Medina, em Minas Gerais.

O acidente ocorreu na noite do último sábado (27), com um veículo de turismo que saiu de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, com destino a capital de São Paulo.

O trajeto de 34 horas foi interrompido após 17 horas do embarque dos passageiros quando, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, atingiu uma mureta de proteção nas margens da rodovia, bateu no acostamento e tombou na pista.

Vítimas

Ao todo, quatro pessoas morreram no acidente e 32 ficaram feridas. O veículo transportava 54 pessoas, entre elas diversas famílias que estariam se mudando para São Paulo. Por esse motivo, animais como gatos, galinhas e um cachorro, que acabou morrendo, estavam dentro do bagageiro do coletivo.

Os feridos foram encaminhados para dois hospitais da região, Santa Rita em Medina e Vale do Jequitinhonha em Itaobim. Até o momento, 14 pessoas que ficaram feridas seguem internadas em estado estável de saúde. 11 pessoas, entre crianças e adultos, já receberam alta e outras duas mulheres, de 14 e 25 anos, que estavam em estado mais grave foram transferidas para o hospital Santa Rosália, em Teófilo Otoni.

Entre os mortos, dois são de Pernambuco, um do Rio de Janeiro e o outro de Alagoas. Abaixo, veja a identidade das vítimas.

Severina Gomes de Oliveira, de 70 anos, passageira do ônibus, natural do Rio de Janeiro (RJ).

Mauro Sérgio da Silva, de 42 anos, passageiro do ônibus, natural de Capoeiras, em Pernambuco.

Maria Amanda Menezes da Silva, de 29 anos, passageira do ônibus, natural de Águas Belas em Pernambuco.

Giselda Marques dos Santos, de 52 anos, passageira do ônibus, natural de Murici em Alagoas.

Ônibus não tinha autorização para viajar

Em nota divulgada nesta segunda-feira (29), a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) disse lamentar o ocorrido e expressou solidariedade aos familiares das vítimas. O órgão ainda informou que o veículo não tinha autorização para realizar o transporte interestadual de passageiros. Além disso, também apresentava irregularidades na documentação de segurança.

“A Agência informa que a empresa e o veículo não são habilitados para o serviço de transporte interestadual de passageiros. Além disso, o ônibus está com o Certificado de Segurança Veicular (CSV) vencido. Desta maneira, a viagem é considerada irregular”.

A Agência destacou ainda que, nas empresas outorgadas pela ANTT, “a ocorrência de acidentes exige a comunicação dos fatos, sendo abertos procedimentos para verificação das condições de segurança conforme a causa”.

