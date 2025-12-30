A- A+

EUROPA Acidente com teleférico deixa quatro feridos e quase 100 presos em montanha na Itália Ninguém ficou gravemente ferido após o incidente no veículo que liga Macugnaga a Monte Moro, a 2.800 metros de altitude

Quatro pessoas ficaram feridas e quase cem impedidas de descer de uma montanha após um acidente com um teleférico no noroeste da Itália nesta terça-feira (30), informaram autoridades.

Ninguém ficou gravemente ferido após o incidente no veículo que liga Macugnaga a Monte Moro, a 2.800 metros de altitude, perto da fronteira com a Suíça, declarou à AFP um porta-voz dos serviços de resgate alpinos italianos.

"Ao que parece, a cabine chegou à estação superior em alta velocidade, o que provocou o acidente", informou uma nota do órgão de socorro.

Segundo os bombeiros, o acidente envolveu duas cabines do teleférico, que "colidiram com as estruturas das estações superior e inferior", diz seu comunicado.

Três dos 15 passageiros da cabine superior ficaram feridos, além do operador da estação inferior, assinalaram.

Quase cem pessoas ficaram no topo da montanha, já que o teleférico não pôde ser utilizado para a descida após o acidente ocorrido às 11h30 locais (7h30 em Brasília). Cerca de três horas mais tarde, todos haviam sido evacuados de helicóptero.

"As primeiras informações indicam que o módulo não desacelerou corretamente ao entrar na estação e bateu contra a barreira", explicou Filippo Besozzi, administrador da empresa que explora o teleférico.

Ele acrescentou que o veículo, restaurado em 2023, não sofreu danos importantes, mas estava sendo inspecionado.

O acidente ocorreu em plena temporada de esqui nos Alpes, quando muitos italianos e turistas frequentam a região devido às festas de Natal e Ano Novo.

Veja também