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COLISÃO Colisão entre van e moto deixa quatro mortos no Sertão de Pernambuco; seis pessoas ficaram feridas Batida aconteceu por volta das 6h40, no km 486 da BR-232, em Verdejante, na manhã desta segunda-feira (5)

Um sinistro de trânsito envolvendo uma van e uma motocicleta deixou quatro pessoas mortas e seis feridas na manhã desta segunda-feira (5), no quilômetro 486 da BR-232, em Verdejante, no Sertão de Pernambuco.

A colisão ocorreu por volta das 6h40 e, após o impacto, os veículos saíram da pista, desceram uma ribanceira e pegaram fogo.

De acordo com as informações iniciais, a van havia saído de Serra Talhada com destino a Salgueiro, ambas no Sertão, quando se envolveu na colisão com a motocicleta.

As quatro vítimas que morreram foram encontradas no local do sinistro.

Os seis feridos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros.

Eles foram encaminhados para o Hospital Regional de Salgueiro, onde receberam atendimento médico.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Científica estiveram no local para realizar os procedimentos necessários.

A Polícia Civil também foi acionada e ficará responsável pela investigação das circunstâncias do acidente.

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