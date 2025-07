A- A+

Há um "forte argumento" para a instalação de câmeras de vídeo nas cabines de pilotos de companhias aéreas para auxiliar nas investigações de acidentes, afirmou nesta quarta-feira o chefe do grupo global da indústria da aviação, a Associação Internacional de Transportes Aéreos (Iata, na sigla em inglês).

Os comentários de Willie Walsh, diretor-geral da associação, ocorreram após a divulgação de um relatório preliminar sobre o acidente da Air India no mês passado. A apuração inicial constatou que os interruptores de combustível do motor do avião haviam sido desligados.

O relatório, divulgado no sábado pelo Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia (AAIB), não apresentou nenhuma conclusão ou atribuiu culpa pelo desastre de 12 de junho, mas indicou que um piloto perguntou ao outro por que ele havia cortado o combustível, e o segundo piloto respondeu que não havia feito isso.

O acidente matou todas as 242 pessoas a bordo, exceto uma, e 19 pessoas em solo.

Walsh, ex-piloto de linha aérea comercial, disse entender a relutância dos pilotos em instalar câmeras de vídeo na cabine.

— Mas, a nível pessoal, como não discutimos isso na Iata, vejo que há um forte argumento a favor da inclusão de vídeo na cabine para auxiliar nas investigações de acidentes — disse ele aos repórteres. — É bem possível que uma gravação de vídeo, além da gravação de voz, ajude significativamente os investigadores na condução dessa investigação.

Questionado se a Iata recomendaria uma reformulação da cabine para evitar o desligamento acidental dos interruptores de combustível do motor, Walsh disse que a entidade do setor terá que aguardar um relatório mais detalhado, sem especulações.

— Acho importante permitir que os investigadores de acidentes conduzam uma investigação completa e adequada e esperar que publiquem seu relatório para, então, lidar com a questão nessa altura — disse ele.

Mas ele também elogiou o relatório preliminar por conter "mais informações do que a maioria das pessoas esperava".

As descobertas da investigação inicial provocaram especulações de vários especialistas independentes em aviação de que uma ação deliberada ou inadvertida do piloto pode ter causado a queda do Boeing 787-8 Dreamliner com destino a Londres logo após a decolagem de Ahmedabad, no Oeste da Índia.

Veja também