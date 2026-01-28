A- A+

TRAGÉDIA Acidente de avião deixa 15 mortos na Colômbia "Não há sobreviventes", disse à AFP um funcionário da Aeronáutica Civil Colombiana, autoridade aérea do país

Um acidente de avião deixou 15 mortos perto da fronteira da Colômbia com a Venezuela, entre eles um congressista e um candidato à Câmara Baixa, informou à AFP a autoridade aérea colombiana nesta quarta-feira (28).

A aeronave da Satena, companhia aérea estatal, decolou da cidade fronteiriça de Cúcuta para um voo de cerca de 23 minutos, mas perdeu contato minutos antes do pouso, por volta do meio-dia (14h00 de Brasília).

"Não há sobreviventes", disse à AFP um funcionário da Aeronáutica Civil Colombiana, autoridade aérea do país.

O governo mobilizou a Força Aérea para buscar o avião e recuperar os corpos no local do acidente, uma área montanhosa do Norte de Santander, com vastas regiões controladas pela guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN).

