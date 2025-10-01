Acidente de barco na Nigéria deixa ao menos 26 mortos

A- A+

Ao menos 26 pessoas morreram em um acidente de barco na terça-feira (30) no rio Níger, no centro-sul da Nigéria, uma região particularmente vulnerável a inundações durante a estação chuvosa.

"De acordo com as informações disponíveis, este trágico acidente teria causado a morte de pelo menos 26 passageiros", afirmou Kingsley Femi Fanwo, comissário de informação do estado de Kogi, em um comunicado.

O barco transportava comerciantes que se dirigiam da região de Ibaji (Kogi) para um mercado em Illushi, no estado de Edo, do outro lado do rio Níger, e teria virado na terça-feira.

A agência nacional de resgate Nema informou à AFP, nesta quarta-feira (1º), que suas equipes estavam a caminho do local do acidente.



Naufrágios são comuns na Nigéria. Geralmente, ocorrem devido ao excesso de carga nas embarcações, manutenção inadequada ou descumprimento das normas de segurança.

O estado de Kogi também é particularmente vulnerável a inundações durante a estação chuvosa, que nesta região normalmente vai de março a novembro.

Na Nigéria, assim como em outras partes da África, a mudança climática agrava as variações das monções.

Os desastres naturais se multiplicam e ameaçam a sobrevivência de milhões de pessoas, cujas casas e plantações são danificadas ou destruídas, comprometendo a segurança alimentar.

