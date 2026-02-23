Seg, 23 de Fevereiro

AMÉRICA LATINA

Acidente de helicóptero militar no Peru deixa 15 mortos

Força Aérea do Peru confirmou a ocorrência

Acidente com helicóptero militar no PeruAcidente com helicóptero militar no Peru - Foto: Força Aéra do Peru/Divulgação

A Força Aérea do Peru (FAP) encontrou 15 mortos nesta segunda-feira (23) na queda de um helicóptero militar que desapareceu no domingo (22) na região de Arequipa, informou a autoridade militar.

"Após intensificação das buscas, patrulhas das forças especiais e da polícia localizaram o helicóptero Mi-17 que perdeu contato por rádio na tarde de ontem", disse a Força Aérea em um comunicado.

"Equipes de resgate confirmaram a morte dos quatro tripulantes (...), assim como dos 11 passageiros que estavam a bordo", acrescentou.

