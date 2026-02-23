Seg, 23 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda23/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Internacional

Acidente de helicóptero militar no Peru deixa 15 mortos

Entre as vítimas havia sete menores de idade

Reportar Erro
A Força Aérea detalhou que a aeronave realizava trabalhos de resgate de vítimas das inundações registradas em ArequipaA Força Aérea detalhou que a aeronave realizava trabalhos de resgate de vítimas das inundações registradas em Arequipa - Foto: Pexels

A Força Aérea do Peru encontrou 15 mortos nesta segunda-feira (23) no acidente de um helicóptero militar que desapareceu no domingo na região de Arequipa, no sul do país, informou a autoridade militar.

A Força Aérea detalhou que a aeronave realizava trabalhos de resgate de vítimas das inundações registradas em Arequipa.

"Equipes de resgate confirmaram a morte dos quatro tripulantes (...), assim como dos 11 passageiros que estavam a bordo", declarou.

Leia também

• Juíza bloqueia relatório sobre caso de documentos classificados de Trump

• Mais de 600 migrantes morreram ou desapareceram no Mediterrâneo desde o início do ano, segundo OIM

• Rede Compaz oferece mais de 2,3 mil vagas em atividades gratuitas

Entre as vítimas havia sete menores de idade.

"Após a intensificação das buscas, patrulhas das forças especiais e da polícia localizaram o helicóptero Mi-17 que perdeu contato por rádio na tarde de ontem", disse a Força Aérea em um comunicado.

O general Antonio Lamadrid, chefe da Polícia Regional de Arequipa, informou à rádio RPP que as autoridades se deslocaram ao local da descoberta para recuperar os corpos.

A aeronave, um Mil Mi-17 de fabricação russa, havia decolado da cidade de Pisco, na região de Ica. Os socorristas localizaram o helicóptero na localidade de Chala, em Arequipa, a pouco mais de 300 quilômetros do ponto de partida.

"O helicóptero foi encontrado longe da área urbana do distrito de Chala, em Arequipa, onde os destroços foram descobertos", disse Lamadrid.

A Força Aérea iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter