Internacional Acidente de helicóptero militar no Peru deixa 15 mortos Entre as vítimas havia sete menores de idade

A Força Aérea do Peru encontrou 15 mortos nesta segunda-feira (23) no acidente de um helicóptero militar que desapareceu no domingo na região de Arequipa, no sul do país, informou a autoridade militar.

A Força Aérea detalhou que a aeronave realizava trabalhos de resgate de vítimas das inundações registradas em Arequipa.

"Equipes de resgate confirmaram a morte dos quatro tripulantes (...), assim como dos 11 passageiros que estavam a bordo", declarou.

Entre as vítimas havia sete menores de idade.

"Após a intensificação das buscas, patrulhas das forças especiais e da polícia localizaram o helicóptero Mi-17 que perdeu contato por rádio na tarde de ontem", disse a Força Aérea em um comunicado.

O general Antonio Lamadrid, chefe da Polícia Regional de Arequipa, informou à rádio RPP que as autoridades se deslocaram ao local da descoberta para recuperar os corpos.

A aeronave, um Mil Mi-17 de fabricação russa, havia decolado da cidade de Pisco, na região de Ica. Os socorristas localizaram o helicóptero na localidade de Chala, em Arequipa, a pouco mais de 300 quilômetros do ponto de partida.

"O helicóptero foi encontrado longe da área urbana do distrito de Chala, em Arequipa, onde os destroços foram descobertos", disse Lamadrid.

A Força Aérea iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente.

