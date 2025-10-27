Motociclista morre após bater moto em poste na BR-101, no Recife
Segundo a PRF, a suspeita é de que o motociclista saiu da pista e bateu em um poste
Um homem de 44 anos, morreu em um acidente de moto, na madrugada desta segunda-feira (27), no quilômetro 58 da BR-101, no bairro do Passarinho, Zona Norte do Recife.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a principal suspeita da causa do acidente, que aconteceu no sentido Paulista da rodovia federal por volta das 4h40, é de que o motociclista saiu da pista, bateu em um poste e tombou.
Ainda segundo a PRF, o condutor da moto estava sozinho no veículo e faleceu no local.
O corpo da vítima foi encontrado próximo ao veículo e foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.
Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que registrou o acidente na Central de Plantões da Capital (Ceplanc), localizada em Campo Grande, Zona Norte da capital pernabucana.
“Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, completou a Polícia Civil.